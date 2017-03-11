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Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak.

11 Mart 2017 Cumartesi 13:29
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Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen ve ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı yitirmeyen Kayserispor ise 26 puanla haftaya 14. basamakta girdi.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Quaresma ve Gökhan Gönül cezalı

Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Ricardo Quaresma ve Gökhan Gönül, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBeşiktaşKayserisporVodafone Arena
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