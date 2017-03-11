Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider durumda bulunuyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen ve ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı yitirmeyen Kayserispor ise 26 puanla haftaya 14. basamakta girdi.
Beşiktaş ile Kayserispor arasında Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Quaresma ve Gökhan Gönül cezalı
Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Ricardo Quaresma ve Gökhan Gönül, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
AA