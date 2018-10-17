İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün eski oyuncusu ve yöneticisi Şevket Belgin adına Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen koşunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, daha önce düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'deki Video Yardım Hakem (VAR) sistemini eleştirdiği açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Esasında Yusuf Namoğlu'na yönelik bir istifa çağrısında bulunmadım. Kendisi uzun zamandır dostumuzdur. Bizim de kulübü yönetirken sorumluluklarımız var. Onun iyi niyetinden şüphe etmedim. Bir gerçek var ki Türkiye Futbol Federasyonundaki başkan ve yöneticilerin ağırlıklı olarak Beşiktaşlı olmasından dolayı Beşiktaş'ın kayırıldığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu algı oluşturulmaya çalışılırken, Beşiktaş lime lime doğranmaya başlandı. Bu, uzun zamandır böyle. Şampiyonluklarda bile hakem kararlarında zorlandık." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yusuf abi göreve ilk geldiğinde bir hakem havuzu olduğunu ve atamaları buradan yaptıklarını söyledi. Ben de ona destek oldum ama aradan 4 yıl geçti. Hakem havuzu genişlemiş olmalı ve o havuzla beraber adaletin sahada daha fazla gözükmesi lazım. Hakem adaleti sahada oluşmadığı takdirde seyirci sayımız azalıyor. İnşallah bir çözüm bulunur. Merkez Hakem Kurulu direkt muhatabımız değil. Kulüp olarak muhatabımız federasyon. Duyduğuma göre yönetim kurulu toplantıları var. İnşallah kalıcı çözümler yaparlar. Onlardan beklentimiz bu."

Vodafone Park'ın zemininin yenileme çalışmaları hakkında da bilgi veren Orman, "Zeminin yenilenmesi gayet iyi gidiyor. Genk maçına hazır hale gelecek. İnşallah böylece bu dert de bitmiş olacak." diye konuştu.

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara ise şöyle cevap verdi:

"Erdal Bey'in yönetim kurulu süreci bitti. Artık polemiğe gireceğim bir durumda da değil. Beşiktaş'ta yöneticilik yaptı. Hizmet etti. İyisiyle ve kötüsüyle onu tarih yazacaktır. Çok da bir şey söyleyip çarpıtmak istemiyorum. Ama 'Yapmış olduğum transferler bunlar' dediklerinin 1-2'si hariç olmadığını biliyorum. En azından o kadarını söyleyeyim. Atiba Hutchinson ve Demba Ba bir sürü söylemiş. Hep iyi olanları söylemiş. Gerçekleri, ben de kamuoyu da biliyor. Ona yeni hayatında başarılar. İnşallah bir gün Beşiktaş'ta benim değil ama başka bir yönetimde hizmet etmek isterse başarılı olsun. Beşiktaş'ın gündemi bunlar değil şampiyonluk. Gündemimiz, futbol takımımızın perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde elde edeceği başarılar. Şu an gündem boş olduğu için polemik oluşturuluyor. Bugün okudum, Pepe satılıyormuş. Pepe'nin 8 aylık sözleşmesi var. Yani sözleşmesinin sonuna geliyor. Böyle takımı karıştırıcı polemikler oluşturulmamasını tekrar rica ediyorum."

Fikret Orman, Şevket Belgin adına düzenlenen koşuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:

"Şevket abi özel bir adamdı. Nazik bir beyefendiydi. Beşiktaş'ın her kademesinde bulunmuş önemli bir yöneticiydi. Maddi olarak kulübe her şeyini verirdi. Öldüğü zaman da varlığını Beşiktaş'a bağışladı. Çocukları yoktu. Biz de onun çocukları sayılırız. Güzel bir şeyle onu andığımız için mutluyum."

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı ve Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdar Adalı ise Şevket Belgin'in Beşiktaş'a çok emek verdiğini ve TJK'da çok sevilen biri olduğunu kaydetti.

Öte yandan Fikret Orman, Şevket Belgin adına düzenlenen koşuda birinci olan atın sahibine ödülünü takdim etti.