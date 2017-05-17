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Beşiktaş'ın 'hırçın' futbolcusu Quaresma

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig'de kart açısından bu sezon takımının en "hırçın" oyuncularından biri oldu.

Beşiktaş'ın 'hırçın' futbolcusu Quaresma

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig'de kart açısından bu sezon takımının en "hırçın" oyuncularından biri oldu.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:44
6 Okunma
Beşiktaş'ın 'hırçın' futbolcusu Quaresma

İSTANBUL

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig'de kart açısından bu sezon takımının en "hırçın" oyuncularından biri oldu.

Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki futbolcusu, hücuma dönük oynamasına rağmen gördüğü sarı kartlarla dikkati çekti.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Bursaspor ile yaptığı maçta sarı kart gören ve bu sezon 10. kez bu durumla karşılaşan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı ekipteki savunma oyuncularını bu alanda geride bıraktı. Beşiktaş'ta çoğunlukla stoperde görev yapan ve zaman zaman sol beke geçen Dusko Tosic, 8 kez sarı kart görürken, diğer savunma oyuncuları Marcelo Guedes ile Adriano altışar kez aynı durumla karşılaştı.

Siyah-beyazlılarda bu sezonki lig maçlarında birer kez kırmızı kart gören Necip Uysal, 2 sarı kartta kalırken, Vincent Aboubakar ise şu ana dek görev aldığı maçları sarı kart görmeden tamamladı.

100 maç 41 kart
Ricardo Quaresma, 100 Süper Lig mücadelesinde toplam 37 sarı kart görürken, 4 kez de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş'taki 4 sezonunda toplam 41 kart gören Portekizli oyuncu, neredeyse iki maçta bir hakemler tarafından cezalandırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ricardo QuaresmaBeşiktaşönce Vatan
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