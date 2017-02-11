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Beşiktaş'ın deplasman kayıpları artıyor

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takımın dış sahadaki puan kaybı 12'ye çıktı.

Beşiktaş'ın deplasman kayıpları artıyor

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takımın dış sahadaki puan kaybı 12'ye çıktı.

11 Şubat 2017 Cumartesi 10:07
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Beşiktaş'ın deplasman kayıpları artıyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın deplasmandaki puan kayıpları artmaya başladı.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon 11. deplasman maçına çıkarken, rakiplerine 2. kez yenildi. Dış sahada 6 galibiyet alan Beşiktaş, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların Kardemir Karabükspor karşısında aldığı mağlubiyetle dış sahadaki puan kaybı 12'ye çıktı.

8 puanı son 5 maçta yitirdi 

Beşiktaş, son haftalarda deplasman maçlarında zorlanıyor.

Son 5 dış saha mücadelesinde Osmanlıspor'u 2-0, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, diğer deplasman maçlarında ise Kasımpaşa ile Kardemir Karabükspor'a 2-1'lik skorlarla yenildi. Fenerbahçe'ye ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 dış saha maçında 8 puandan oldu.

Zorlu deplasman maçlarına çıkacak

Deplasmanlarda son haftalarda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ı, zorlu dış saha maçları bekliyor.

Siyah-beyazlı takım, şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerinden Galatasaray ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Rıza Çalımbay yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Antalyaspor'a da konuk olacak Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında toparlanma sinyali veren Trabzonspor ile de deplasmanda oynayacak.

Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor'a konuk olacak siyah-beyazlı takım, sezonun kritik haftalarındaki bir dış saha maçında ise 33. haftada Gaziantepspor'un karşısına çıkacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBeşiktaş
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