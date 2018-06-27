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Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın transferini duyurdu.

Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın transferini duyurdu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:50
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Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu

İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü yeni sezon öncesi ilk transferlerini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Asbaşkanımız Umut Güner, sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı ve yeni transferlerimize başarılar diledi. Yeni transferlerimizden Dorukhan Toköz, takımımızın yeni sezon için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı ilk çalışmada yer alırken Güven Yalçın 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalleri aday kadrosunda yer aldığı için antrenmanda yer almadı." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü, Eskişehirspor altyapısında futbola başlayan ve kırmızı-siyahlı ekipten transfer edilen Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Bayer Leverkusen altyapısında yetişen aynı zamanda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapan hücum oyuncusu Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşIlk TransferDorukhan ToközGüven YalçınSözleşme
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