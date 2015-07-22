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Beşiktaş ilk hazırlık maçını kaybetti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Avusturya Bundesliga ekiplerinden Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş ilk hazırlık maçını kaybetti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Avusturya Bundesliga ekiplerinden Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu.

22 Temmuz 2015 Çarşamba 23:00
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Beşiktaş ilk hazırlık maçını kaybetti
GRAZ - Beşiktaş, hazırlık maçı yaptığı Avusturya Bundesliga ekiplerinden Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, ilk maçta hücumda ve savunmada hazır bir görüntü vermedi. Siyah-beyazlı takım, Sturm Graz ile yaptığı hazırlık maçında 2 gol yerken, özellikle duran toplarda büyük sıkıntılar yaşadı.

Avusturya temsilcisi karşısında Beck, Milosevic, Franco ve Tosic ilk defa yan yana forma giyerken, geri dörtlü arkaya atılan toplarda sık sık hata yaptı. Kanatta oynayan Beck ve Tosic, hücumda takıma fazla destek veremezken, siyah-beyazlı ekip rakibe baskı kurmakta zorlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarıda her iki sağ kanat oyuncusunun yerine İsmail Köybaşı ile Serdar Kurtuluş'u sahaya sürdü. Gökhan Töre'yi de oyuna alan Güneş, buna rağmen istediklerini alamadı. Beşiktaş'ta forvette görev alan Mustafa Pektemek de etkisiz kaldı.

11. dakikada kaleci Cenk, yaptığı büyük hatayı iyi bir kurtarışla telafi etti. Bu oyuncunun hatalı pasında topu önünde bulan Gruber, müsait pozisyonda sert vurdu ancak Cenk, açıyı iyi kapatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

29. dakikada Sosa'nın sağdan ortasında arka direkte ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa, müsait pozisyonda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

37. dakikada kazanılan serbest atışta Hadzic, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

38. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında Sturm Graz ceza alanı içinde oluşan karambolde topla son buluşan Mustafa'nın vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı çeldi. 

Karşılaşmanın ilk yarısını Sturm Graz 1-0 önde tamamladı.

71. dakikada Avusturya temsilcisi, sol çaprazdan kazandığı serbest atışta farkı 2'ye çıkardı. Avdijaj'ın kullandığı serbest vuruşta Klaric'in dokunduğu topa kaleci Cenk, Piesinger'in önünü kapatması sebebiyle hamle yapamadı. Meşin yuvarlak filelere gidince Sturm Graz, 2-0 öne geçti.

Rakip karşısında etkili pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, müsabakadan da 2-0 mağlup ayrıldı.

Taraftarlar ilgi gösterdi

Hazırlık maçına her iki takımın taraftarları da ilgi gösterdi.

Avusturya'nın çeşitli bölgelerinden gelen siyah-beyazlı taraftarlar, coşkulu bir şekilde takımlarına destek verdi. Mücadeleyi 4 bin 626 taraftarın izlediği açıklandı.

Maç öncesinde Graz kentinde 20 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında ölen 3 kişinin yanı sıra Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör olaylarında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, yeniden Beşiktaş'ta forma giyecek Ricardo Quaresma lehine de tezahüratta bulundu. 

Kale arkasında bulunan Beşiktaşlı taraftarların patlayıcı maddeler atması diğer izleyicilerin tepkisine sebep oldu. Atılan yabancı maddeler gerekçesiyle uyarı anonsu yapıldı.

Maçta da koşu mesafeleri ölçüldü

Beşiktaşlı futbolcuların maç sırasında ne kadar koştuğu da ölçüldü.

Siyah-beyazlı oyuncuların, antrenmanlarda olduğu gibi Sturm Graz mücadelesinde de giydikleri özel giysiyle koşu mesafeleri not edildi. 

Tolgay Arslan'a destek

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesinde basın mensuplarına görüntü verdi.

Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sırasında ağır bir sakatlık geçiren Tolgay Arslan'ın 18 numaralı formasıyla fotoğraf çektirerek takım arkadaşlarını destekledi.

Top kayıpları fazla oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 mağlup oldukları Sturm Graz karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, sezonun ilk karşılaşmasına çıktıklarını hatırlatarak, "Top kayıpları fazla oldu. Defansif ve ofansif düşüncelerimizin az olduğu bir maçtı" dedi.

Rhodolfo ile görüşmeler başladı

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı stoper Luiz Rhodolfo'nun transferi için oyuncu ve kulübü Gremio ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten borsaya gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Luiz Rhodolfo'nun transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü Gremio ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Brezilya Ligi takımlarından Gremio'da forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 07:54
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşönce VatanIlk Hazırlık Maçı
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