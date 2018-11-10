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Beşiktaş ile Sivasspor 25. randevuda

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında Süper Lig'de geride kalan maçlarda Beşiktaş 12, Sivasspor 7 galibiyet aldı.

Beşiktaş ile Sivasspor 25. randevuda

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında Süper Lig'de geride kalan maçlarda Beşiktaş 12, Sivasspor 7 galibiyet aldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:45
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Beşiktaş ile Sivasspor 25. randevuda

İSTANBUL

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 25. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 34 golüne, Sivasspor 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da ise gülen taraf 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın evindeki maçlar

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlıların tek farklı üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, 11'i İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 12 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı.

Sahasındaki son 3 randevuda rakibini mağlup eden Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 20, kırmızı-beyazlılar 14 gol attı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 24 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSivassporSüper Lig
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