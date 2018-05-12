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Beşiktaş ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.

Beşiktaş ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:05
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Beşiktaş ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak. 

Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 17 kez rakip oldu. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 12'sini kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 42 golüne, Ankara temsilcisi 18 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşti. İstanbul'daki ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, Ankara'da 2-1 yenilmesine rağmen turu geçen taraf oldu.

Son 8 maçta Beşiktaş galip geldi 

Beşiktaş, Osmanlıspor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçı da kazandı.

Rakibi karşısında son mağlubiyetini 2008-2009 sezonunda İstanbul'da 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 maçta, 2'si hükmen olmak üzere 3 puana ulaştı.

Ankara'daki maçlar 

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 5'ini Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Ankara'daki müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşOsmanlısporSüper LigTürkiye Futbol Federasyonu
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