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Beşiktaş ile Osmanlıspor 15. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, Beşiktaş ile Osmanlıspor yarın 15. kez karşılaşacak.

Beşiktaş ile Osmanlıspor 15. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, Beşiktaş ile Osmanlıspor yarın 15. kez karşılaşacak.

15 Ocak 2017 Pazar 10:19
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Beşiktaş ile Osmanlıspor 15. kez karşılaşacak

İSTANBUL

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşılaşacak.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünü 35 puanla ikinci sırada tamamlayan siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmeye çalışacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 14 kez karşı karşıya geldiler

Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 31 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçlarda Beşiktaş, Ankara'da 3-2, İstanbul'da ise 3-1'lik skorla kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşOsmanlısporKarşılaşma
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