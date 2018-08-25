Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor

İSTANBUL

Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 44 lig karşılaşmasının 31'ini Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 94 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 35 gol kaydedebildi.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, evinde 2-0, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

Beşiktaş, son 28 maçta sadece 1 kez yenildi

Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 19 karşılaşmadan 16'sını kazanan Beşiktaş, son 28 müsabakadan ise sadece birini yitirdi.

Antalyaspor'a 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında, 3 Mayıs 1998'de İstanbul'da yapılan maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 28 müsabakanın 22'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı, sadece 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Antalya'daki randevuda 2-0 kaybetti.

Rekabetteki son 7 maçı yitirmeyen Beşiktaş, son 5 müsabakadan 4'ünde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş, evinde açık ara üstün

Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 22 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 46 kez havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 7 gol gördü.

Antalyaspor'un deplasmandaki tek galibiyeti 1998'de

Antalyaspor, lig tarihinde Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçlarda sadece bir kez galip gelebildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 22 deplasman maçındaki tek galibiyetini 1998'de elde etti. 3 Mayıs 1998 tarihinde İnönü Stadı'ndaki maçı 1-0 kazanan Antalyaspor'un başında, halen siyah-beyazlıları çalıştıran Şenol Güneş bulunuyordu.

Öte yandan, rakip sahadaki son 6 maçta Beşiktaş'a gol atamayan Antalyaspor, son 11 deplasmanda ise sadece bir kez fileleri havalandırabildi.