Beşiktaş hazır

İSTANBUL



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı.



Siyah-beyazlı takımın idmanında, Kayseri Erciyesspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi olan ve salonda çalışan Manuel Fernandes yer almadı. Tedavileri devam eden Filip Holosko, Uğur Boral ve Günay Güvenç de çalışmaya katılmadı.



Öte yandan, Kayseri Erciyesspor maçında başına aldığı darbe nedeniyle dün dinlendirilen kaleci Tolga Zengin ile sakatlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı olan Ömer Şişmanoğlu, antrenmanın tamamında yer aldılar.



Beşiktaş, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.





AA