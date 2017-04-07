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Beşiktaş güçlü ama Trabzonspor daha istekli

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yarın oynanacak Beşiktaş maçının bordo-mavili takımın Avrupa kupalarına katılması için büyük önem taşıdığını söyledi.

Beşiktaş güçlü ama Trabzonspor daha istekli

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yarın oynanacak Beşiktaş maçının bordo-mavili takımın Avrupa kupalarına katılması için büyük önem taşıdığını söyledi.

07 Nisan 2017 Cuma 15:26
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Beşiktaş güçlü ama Trabzonspor daha istekli

İSTANBUL - Mehmet Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, yetiştiği takıma karşı sahaya çıkacağını belirterek, "Şenol Güneş'in kendi stadında kendi takımı ile bir maçı var." dedi.

Trabzonspor'un ikinci yarıdaki performansının Beşiktaş maçı öncesinde kendine umut verdiğinin dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Trabzonspor ikinci yarıda dolu dizgin geliyor, hiç yenilmedi. Çok puan aldı ve yukarıyı zorluyor. Fenerbahçe ile 3 puan farkı var. Diğer takımların yaptığı kayıplarla 3.'lük şansı bile gözüküyor. Beşiktaş maçını kazanmak için oynayacak. Bu tempoda giderse kazanabilir de. Beşiktaş güçlü ama Trabzonspor daha istekli. Trabzonspor yeni alınan oyuncularla düzeldi. Çok zor ve güzel bir maç olacak. Maç ortada, kesin favori yok. Trabzonspor'u öne çıkarmamın nedeni, ikinci yarıdaki performansı ve yeni oyuncular. Tabii ki o tılsım bir noktada durur, her maçı kazanamazsın. Beşiktaş istikrarlı gidiyor. Şenol Güneş en başarılı dönemini yaşıyor. Ben başkanı olduğum için onu da alkışlıyorum. Başarılı olması hoşumuza gidiyor. Trabzonspor'un çıkışını sürdürmesi ve Avrupa'ya gitmesi lazım. İnşallah güzel bir maç olur. İkisi de iddialı, kim şanslı ve o gün iyiyse kazansın." 

"Ersun Yanal, Trabzonspor'u 50. yılında şampiyon yapabilir"

Ersun Yanal'ı bilgili ve donanımlı bir teknik direktör olarak tanımlayan Mehmet Ali Yılmaz, " Ersun Yanal'ın donanımı tamdır. Beyni çalışır ama ilk yarıda ona destek verilmedi. Güvendiğiniz insanın ayağı kayabilir, hemen itmemelisiniz. Ersun Yanal, Trabzonspor'u 50. yılında şampiyon yapabilir. Başarılıdır, ekibini şampiyonluğa da taşıyabilir. İyi bir hocadır. Daha iyileri de vardır belki ama şu an bizdeki iyidir." değerlendirmesinde bulundu. 

"Sürpriz olmazsa Beşiktaş artık şampiyon"

Mehmet Ali Yılmaz, Medipol Başakşehir'in 5 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'ın büyük oranda şampiyonluğu garantilediğini iddia etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali YılmazBeşiktaşTrabzonspor
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