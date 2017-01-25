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Beşiktaş grubun son maçını Kayseri'de oynayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, 6. haftada Kayserispor'a konuk olacak.

Beşiktaş grubun son maçını Kayseri'de oynayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, 6. haftada Kayserispor'a konuk olacak.

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:14
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Beşiktaş grubun son maçını Kayseri'de oynayacak

İSTANBUL 

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu mücadelesini Kayseri'de tamamlayacak.

Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen siyah-beyazlı takım, son hafta mücadelesinde yarın Kayserispor'a konuk olacak. Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, saat 18.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Çağatay Şahan yönetecek.

D Grubu'nda 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan ve son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında grubu namağlup tamamlamayı hedefleyecek.

Grupta ikişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra bir beraberlik alarak 7 puanda bulunan Kayserispor ise Beşiktaş'ı yenerek bir üst turda mücadele etme hakkı almaya çalışacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yarın yine diğer kupa maçlarında olduğu gibi fazla şans vermediği oyuncuları oynatması bekleniyor.

Kayserispor karşılaşmasının son hazırlığını bu akşam yapacak siyah-beyazlı takım, Kayseri'ye maç günü gidecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKayseri
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