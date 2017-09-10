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Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi

Beşiktaş, Porto ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi

Beşiktaş, Porto ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçının hazırlıklarına başladı.

10 Eylül 2017 Pazar 19:06
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Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında 13 Eylül Çarşamba günü Portekiz ekibi Porto ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. 

Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı idmanda Kardemir Karabükspor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı aktarıldı. Diğer futbolcuların ise pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun, kontrollü pas ve duran top çalışmalarının yanı sıra çift kale maç ve şut idmanı yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlılar, Porto maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.

AA

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BeşiktaşÖnce Vatan GazetesiAvrupa
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