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Beşiktaş, Göztepe deplasmanında

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Göztepe'nin konuğu olacak

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Göztepe'nin konuğu olacak

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:37
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Beşiktaş, Göztepe deplasmanında

İSTANBUL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Milli maç arasına 8. haftada Atiker Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak giren siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Adriano Correia görev yapamayacak. 

Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlandığı için İstanbul'a erken dönerek tedavisine başlanan Adem Ljajic'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Ljajic'in durumuna maç saatinde karar verilecek.

Vida kırmızı kart cezalısı 

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida, Göztepe deplasmanında görev yapamayacak. 

Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Gary Medel ise Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan bu futbolcular Göztepe maçında da sarı kart görmeleri halinde 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGöztepeSüper LigFutbol
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