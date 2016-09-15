Beşiktaş-Galatasaray derbisi bilet fiyatları açıklandı

İSTANBUL
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Arena'da derbi maçın biletlerinin 150 ila 450 liradan yarın saat 13.00'te satışa çıkarılacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın yeni stadında oynayacağı ilk derbi özelliğini taşıyan maçta ayrıca VIP tribün biletlerinin 950, yemekli blokların fiyatlarının da 950 ila 1100 lira olacağı kaydedildi.
Taraftarların biletleri Vodafone Arena satış gişesi, passo.com.tr internet sitesi, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilecekleri duyuruldu.
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 24 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
AA