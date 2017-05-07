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Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 343. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 343. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 343. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 343. kez karşı karşıya gelecek.

07 Mayıs 2017 Pazar 12:07
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Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 343. randevu

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 342 maçta Fenerbahçe 130, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 469 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi.

Lig maçları

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 121 kez karşılaştı.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 45, Beşiktaş 38 galibiyet aldı, iki takım 38 maçta da eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 133 golüne, siyah-beyazlılar 131 golle yanıt verdi.

Bu sezon 3. kez karşılaşacaklar

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon 3. kez birbirlerine rakip olacak.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadı'nda yapılan lig maçı golsüz sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşen iki takım, siyah-beyazlıların stadı Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi ve turu geçen ekip 1-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.

Beşiktaş, son 17 maçta 3 kez kazanabildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 17 derbiden sadece 3'ünü kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, rekabetteki son 17 maçtan 9'unu yitirirken, 5 kez berabere kaldı, rakibine sadece 3 kez üstünlük kurabildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçe
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