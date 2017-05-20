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BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi: Şampiyonluk için henüz çok erken Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi, "Şampiyonluk için henüz çok erken." dedi.

BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi: Şampiyonluk için henüz çok erken Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi, "Şampiyonluk için henüz çok erken." dedi.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 23:02
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BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI

İSTANBUL Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğu konuşmanın erken olduğunu söyledi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, Beşiktaş'ın henüz şampiyon olmadığını vurgulayarak, "Şampiyonluk için henüz çok erken. Bu maçın keyfi güzel ama şampiyonluk başka bir şey. Onu, tamamladığınızda size veriyorlar. Kasımpaşa'nın mücadele gücüne hayran oldum." dedi. "Oğuzhan bizim çocuğumuz" Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la sözleşme uzatılmadığını kaydetti. Çebi, "Oğuzhan'la yeni sözleşme imzalanmadı ama istediği zaman sözleşmeyi oturur imzalarız. Hiçbir zaman onunla ilgili pazarlığımız yok. Burası onun evi, Oğuzhan da bizim çocuğumuz." ifadelerini kullandı. Vincent Aboubakar'ın performansından çok memnun olduğunu dile getiren Çebi, "Bugün Aboubakar çok iyiydi. Allah kendisine futbol hayatında böyle güzellikler ve başarılar nasip eder inşallah. Bizde devam ederse muhteşem olur." değerlendirmesini yaptı.AA

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Anahtar Kelimeler:
SporSüper LigTürkiye
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