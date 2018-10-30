Beşiktaş farklı kazandı

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.

3. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Quaresma'nın sağdan çizgiye inerek ön direğe yerden ortaladığı topu Mustafa Pektemek topuğuyla şık bir şekilde filelere gönderdi: 1-0.

10. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ye yaptığı faulü VAR'da inceledi ve ardından bu oyuncuya kırmızı kartını gösterdi.

23. dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası içinde baskı yapan Vagner Love'a çarparak az farkla auta gitti.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Quaresma'nın sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Vagner Love'ın ceza sahası içinde kaybettiği topla sağ tarafta buluşan Quaresma'nın ortasında, Mustafa Pektemek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

44. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte Caner Erkin kafayla vurdu, kaleci topu ayağıyla kurtardı.

45+2. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan çizgiye inerek ortaladığı topa Caner Erkin altı pas içinde vurdu, kaleci gole izin vermedi.

49. dakikada Boldrin'in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

50. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Roco ters bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-1.

54. dakikada Caner Erkin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love, rakibinden sıyrılarak sol çaprazdan sert vuruş yaparken, kaleci gole izin vermedi.

60. dakikada Beşiktaş penaltı vuruşundan faydalanamadı. 57. dakikada Saadane, Vagner Love'ı ceza sahasında düşürdü. Oyunun devam etmesinin ardından VAR'a başvuran hakem Bülent Yıldırım, incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Gökhan Akkan, Quaresma'nın penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

67. dakikada Quaresma'nın penaltı noktasına gönderdiği topa Mustafa Pektemek gelişine vurdu. Kaleciden seken topu tamamlayan Caner Erkin'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

72. dakikada Beşiktaş skoru 3-1 yaptı. Quaresma şık çalımlarla sağdan çizgiye inerek şutunu çekti. Kaleciden dönen topa Caner Erkin gelişine sert vurdu ve savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 3-1.

79. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topu Vagner Love kale önünde kafayla filelere gönderdi ve Beşiktaş skoru 4-1 yaptı.

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Beşiktaş, 2 hafta sonra kazandı

Ligin 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 yendikten sonraki maçlarında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalıp, Göztepe'ye 2-0 mağlup olarak 5 puan yitiren siyah-beyazlı ekip, 2 haftanın ardından 3 puan aldı.

Süper Lig'de yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 18 puan toplayan Beşiktaş, 4. sıraya yükseldi.

Ligdeki en farklı galibiyet

Beşiktaş, bu sezon ligdeki en farklı galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında aldı.

Bu sezon Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1, Kayserispor'u da 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'a 4-1 üstünlük kurdu.

4 resmi maç sonra kazandı

Son dönemde büyük düşüş yaşayan Beşiktaş, 4 resmi karşılaşmanın ardından galibiyet elde etti.

Söz konusu maçlarda Atiker Konyaspor ve Göztepe'ye karşı üstünlük kuramayan siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö ile Genk'e mağlup olmuştu.

Mustafa Pektemek, hasretini gollerle sonlandırdı

Beşiktaş'ta sahanın en etkili oyuncularından biri Mustafa Pektemek oldu.

Mustafa Pektemek, siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıkma hasretini sonlandırdığı Çaykur Rizespor mücadelesinde fileleri 2 kez havalandırdı.

Maçın 3. dakikasında Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan yerden pasında şık bir topuk vuruşla golünü atan siyah-beyazlı oyuncu, 40. dakikada aynı oyuncunun pasıyla meşin yuvarlağı bu sefer kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu.

Quaresma, cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı kart gören Ricardo Quaresma, cezalı duruma düştü.

Bu sezon Antalyaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında olmak üzere 4 sarı kart gören Portekizli oyuncu, cezası nedeniyle 11. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Gökhan Töre devam edemedi

Beşiktaş'ta ilk yarıda sakatlanan Gökhan Töre, oyuna devam edemedi.

Siyah-beyazlı oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 33. dakikada yerini Caner Erkin'e bıraktı.

Caner Erkin, bin 274 gün sonra ligde gol attı

Beşiktaş'ın 72. dakikada üçüncü golünü atan Caner Erkin, bin 274 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Ligdeki son golünü 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'nin Balıkesirspor ile 2 Mayıs 2015'te yaptığı karşılaşmada atan Caner, siyah-beyazlı formayla da Süper Lig'de bu sevinci ilk kez yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada da bir gol atan Caner Erkin, bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı.

Penaltı yine kaçtı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında kazandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Mücadelenin 60. dakikasında Ricardo Quaresma'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

Siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Göztepe maçında da Oğuzhan Özyakup'la penaltı vuruşunu değerlendirememişti. Beşiktaş, böylece üst üste iki haftada elde ettiği avantajı kullanamadı.

4 golde de Quaresma katkı yaptı

Beşiktaş'ın attığı 4 golün de hazırlayıcısı Quaresma oldu.

Maçın ilk yarısında Mustafa Pektemek'in attığı gollerin hazırlayıcısı olan Portekizli futbolcu, Caner Erkin ve Vagner Love'ın kaydettiği gollerde pası veren oyuncu olarak dikkati çekti.

VAR kararıyla bir kırmızı kart, bir penaltı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla iki avantajlı durum yakaladı.

Mücadelenin 9. dakikasında Gökhan Töre, Orhan Ovacıklı'nın sert faulü sonrası yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım serbest vuruş kararı verirken, Orhan'ın hareketini VAR sisteminden bir kez daha izledi ve oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaş, mücadelenin 60. dakikasında bir başka VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

Mücadelenin 58. dakikasında Vagner Love, Çaykur Rizespor ceza alanı içinde rakibinin hareketiyle yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu devam ettirirken, Adriano Correia'nın rakibine yaptığı faul sonrası pozisyonu saha kenarından bir kez daha izledi. Yıldırım, pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Ancak Beşiktaş, 60. dakikada Quaresma ile penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Bu arada Vagner Love'un pozisyonu sonrası yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören Adriano Correia, penaltı kararının verilmesinin ardından kartının iptal edilmesi gerektiği yönünde dördüncü hakem Serkan Tokat'a itirazda bulundu. Ancak Tokat, kararın geçerli olduğu yönünde uyarı yaptı.

Oğuzhan Özyakup'a yine tepki

Siyah-beyazlı taraftarlar, Oğuzhan Özyakup'a tepkilerini sürdürdü.

Taraftarlar, maçın 65. dakikasında yerini Gary Medel'e bırakan ve yedek kulübesine gelen Oğuzhan'ı yuhaladı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlara, sonradan oyuna dahil olan Güven Yalçın üçlü çektirdi.

Siyah-beyazlılar, her maç olduğu gibi teknik direktör Şenol Güneş lehine tezahüratta bulundu. Güneş, taraftarların isteği üzerine ikinci üçlüyü çektiren isim oldu.

Çaykur Rizespor, 9 kişi kaldı

Çaykur Rizespor, Beşiktaş deplasmanında eksik mücadele etmenin sıkıntısını yaşadı.

Konuk ekip, mücadelenin henüz 10. dakikasında Orhan Ovacıklı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın penaltısı sonrası hakeme itirazda bulunan Marwane Saadane'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Bu sezon sadece bir kez kazanabilen ve 5 maçı berabere bitiren Çaykur Rizespor, ligde 4. mağlubiyetini aldı. Çaykur Rizespor, bu sonuçla 8 puanda kaldı.