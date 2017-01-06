ANTALYA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret eti.

Ziyarette konuşan Orman, Antalya'da güzel bir kamp geçirdiklerini, bu süreci sakatsız ve kazasız bitirip İstanbul'a pozitif bir şekilde dönmek istediklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, "Samuel Eto'o'nun transferiyle ilgili son durum nedir?" şeklindeki sorusu üzerine Orman, "Kısmetse olur. Acayip ısrarcı değiliz. Antalyaspor bizim değer verdiğimiz bir camia. Çok iyi ilişkilerimiz olan bir camia. Beşiktaş'ın şu anki kadro yapısı, ligi ve Avrupa'yı götürebilecek zenginlikte. Hiçbir oyuncu gitmedi. Sakatlar geri geldi. İki yeni oyuncu da kadroya girdi. Mart başı gibi de Caner geldiği zaman daha iyi olacak. Caner bu ay koşulara önümüzdeki ay da takımla antrenmanlara başlar." diye görüş belirtti.

Orman, Karaloğlu'na ziyaret anısına "07" ve "53" numaralı iki Beşiktaş forması hediye etti.

AA