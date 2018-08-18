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Beşiktaş Erzurum deplasmanında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Beşiktaş Erzurum deplasmanında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:16
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Beşiktaş Erzurum deplasmanında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında ise Avusturya temsilcisi LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla turu geçti.

Ligde ilk sezonunu geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ilk haftada deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Geçen sezonun deplasman karnesi kötü

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiledi.

Süper Lig'de geride kalan sezon deplasmanda yaptığı 17 maçtan 7'sini kazanabilen Beşiktaş, beşer yenilgi ve beraberlik sonucu 25 puan kaybetti.

25 günde altıncı maç

Beşiktaş, sezonun başlamasıyla 25 günde altıncı resmi maçına yarın çıkacak.

Siyah-beyazlılar, yeni sezonda 4'ü UEFA Avrupa Ligi ön eleme turları, biri de Süper Lig'de olmak üzere 5 resmi maçta 4 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 12 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.

Hafta içinde LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Avusturya'dan Erzurum'a geçti. Beşiktaş, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSpor Toto Süper LigBüyükşehir Belediye ErzurumsporUEFA Avrupa Ligi
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