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Beşiktaş deplasmanda galibiyet peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş deplasmanda galibiyet peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:41
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Beşiktaş deplasmanda galibiyet peşinde

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Geçen hafta evinde Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u da mağlup ederek Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

Beşiktaş, ligde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı.

Ligde 3 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederken, Bursaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş, ligdeki 3 deplasman maçında 5 puan toplayabildi.

Siyah-beyazlı takım, deplasmandaki kötü performansını Avrupa kupalarında da sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, yine bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.

Caner Erkin oynayabilecek

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, yarınki mücadelede forma giyebilecek.

Fenerbahçe ile oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında görev alamayan Caner'in, sakatlığı henüz geçmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda yarın sol bekte oynaması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekibin Malmö ile oynadığı maça yedek başlayan Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Oğuzhan Özyakup'un da yarın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAtiker KonyasporSüper LigHakem Ümit Öztürk
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