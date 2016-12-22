İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in son 2 haftasında beraberlik alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olan Beşiktaş, yarın konuk edeceği Bursaspor'u yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da yapılacak. Karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Son 2 haftada 4 puan kaybetti

Siyah-beyazlı takım, ligde son 2 haftada oynadığı kritik maçlarda 4 puan kaybetti.

Ligin 12. haftasında evinde lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 13. haftada ise Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı derbi maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Dinamo Kiev maçının etkilerini silmeye çalışacak

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. haftasında dış sahada Dinamo Kiev'e karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyetin etkilerini de silmeye çalışacak.

Rakibinin karşısına gruptan bir üst tura yükselme amacıyla çıkan ancak peş peşe yediği gollerle tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan siyah-beyazlı takımda Andreas Beck ve Vincent Aboubakar da kırmızı kart görmüştü.

Maç sonrası İstanbul'a dönen Beşiktaş kafilesini havalimanında coşkulu bir şekilde karşılayan taraftarların, Bursaspor karşısında da aynı desteği vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Dinamo Kiev karşısında kötü hücum etti

Derbi mücadelesinde Fenerbahçe karşısında rakip kalede pozisyon bulamayan siyah-beyazlı takım, Dinamo Kiev karşılaşmasında da hücumda etkisiz bir oyun sergiledi.

Beşiktaş, son 4 resmi maçta 3 kez rakip fileleri havalandırabildi. Ligdeki 2 karşılaşmada bir gol bulan siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda ise Darıca Gençlerbirliği'ni 2 gol atarak yendi.

Quaresma cezalı

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası bulunan Ricardo Quaresma, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı bulunan Atiba Hutchinson ile Marcelo Guedes ise sınırda bulunuyor.

AA

Siyah-beyazlı takımın Bursaspor maçında Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Gökhan İnler, Hutchinson, Kerim Frei, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Cenk Tosun muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.