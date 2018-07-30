Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95504
ALTIN
192.152
DOLAR
4.8879
STERLİN
6.3989
EURO
5.7108
Halterde madalya rekoru
Halterde madalya rekoru
KKTC'de FETÖ operasyonu
KKTC'de FETÖ operasyonu
Survivor Melih'ten Açıklama: Yarışma Maceram Yarım Kaldı
Survivor Melih'ten Açıklama: Yarışma Maceram Yarım...
TİGEM limon satacak
TİGEM limon satacak
Kandil'e hava harekatı
Kandil'e hava harekatı

Beşiktaş-B36 Torshavn maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş Kulübü, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının biletlerini satışa sundu.

Beşiktaş-B36 Torshavn maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş Kulübü, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının biletlerini satışa sundu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:45
0 Okunma
Beşiktaş-B36 Torshavn maçı biletleri satışa çıktı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçını Vodafone Park'ta izlemek isteyen taraftarların biletlerini, "www.passo.com.tr" internet sitesi, Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay satış noktaları, Passo akıllı telefon uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezi üzerinden alabilecekleri belirtildi.

Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 245 lira

2. kategori: 225 lira

3. kategori: 205 lira

4. kategori: 195 lira

5. kategori: 165 lira

6. kategori: 150 lira

7. kategori: 100 lira

8. kategori: 90 lira

VIP ve 1903 A-E bloklar: 680 lira

1903 B-D bloklar: 750 lira

1903 C blok: 800 lira

AA

Anahtar Kelimeler:
B36 TorshavnBeşiktaşBJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor, Senegalli futbolcu Toure'yi borsaya bildirdi
Trabzonspor, Senegalli futbolcu Toure'yi borsaya bildirdi
Toure ve Ayuk Trabzonspor için Türkiye'ye geldi
Toure ve Ayuk Trabzonspor için Türkiye'ye geldi
Halterde madalya rekoru
Halterde madalya rekoru
Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı
Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı
TFF, Lucescu'nun doğum gününü kutladı
TFF, Lucescu'nun doğum gününü kutladı
Milli okçuların yeni durağı Sofya
Milli okçuların yeni durağı Sofya
Matic sezon başında oynayamayacak
Matic sezon başında oynayamayacak
Juventus, Moreno'yu transfer etti
Juventus, Moreno'yu transfer etti
Rotman yeniden Kayserispor'da
Rotman yeniden Kayserispor'da

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ