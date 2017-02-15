Beşiktaş, Avrupa'da avantaj peşinde

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Beşiktaş, avantajlı skor için sahaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3. olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlı takım, son 32 turunda rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak. İki takım arasındaki mücadele yarın TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda oynanacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Beerşeba kentindeki mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.

Yeni çıkış arayacak

Beşiktaş, rakibi karşısında yeni bir çıkış yakalamaya çalışacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek elenen ve Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında da Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmada iyi sonuç alarak son maçlardaki düşüşü sonlandırmayı hedefleyecek.

Aboubakar, Beck ve Adriano cezalı

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Vincent Aboubakar ve Andreas Beck, Hapoel Beer-Sheva karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Adriano Correia da Hapoel Beer-Sheva karşısında takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, sarı kart sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.