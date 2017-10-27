Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Hattat Kutlu'dan 15 Temmuz şehitleri anısına levha
Hattat Kutlu'dan 15 Temmuz şehitleri...
Organlarıyla 3 kişiyi hayata bağladı
Organlarıyla 3 kişiyi hayata bağladı
Suya dalıp çıkabilen robot arı üretildi
Suya dalıp çıkabilen robot arı...
Flaş Haber
Yerel basın destek bekliyor
Kapat

Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde

Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde

Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

27 Ekim 2017 Cuma 11:37
46 Okunma
Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde

İSTANBUL 

BeşiktaşSüper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyasporile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 haftada Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne mağlup olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile de berabere kalarak 10 puan kaybetti. Lider Galatasaray ile arasında 8 puan fark oluşan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişine Alanya'da son vermeye çalışacak. 

Caner Erkin cezalı

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısına Caner Erkin'den yoksun çıkacak.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maçla cezalandırıldı. 

Babel dönüyor

Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında cezalı duruma düşen Ryan Babel, Alanya deplasmanında teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından iki maçlık cezası bire indirilen Hollandalı futbolcu, cezasını Medipol Başakşehir maçında çektiği için Alanya'da görev yapabilecek. 

İki oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, ligin 11. haftasında oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper LigAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne olursa olsun milli takımın her maçında göreve hazırım
Ne olursa olsun milli takımın her maçında göreve hazırım
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Akhisarspor İstanbul deplasmanında
Akhisarspor İstanbul deplasmanında
MotoGP heyecanı Malezya'da sürecek
MotoGP heyecanı Malezya'da sürecek
Milli motosikletçi Öncü şampiyonluk için piste çıkacak
Milli motosikletçi Öncü şampiyonluk için piste çıkacak
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı Afyonkarahisar'da yapılacak
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı Afyonkarahisar'da yapılacak
Semih Erden, Beşiktaş Sompo Japan'da
Semih Erden, Beşiktaş Sompo Japan'da
Badminton olimpiyat merkezi kapılarını açıyor
Badminton olimpiyat merkezi kapılarını açıyor
Buffon'dan emeklilik açıklaması
Buffon'dan emeklilik açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ