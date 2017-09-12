Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109186
ALTIN
146.320
DOLAR
3.4311
STERLİN
4.5534
EURO
4.1048
Futbolculara internet uyarısı
Futbolculara internet uyarısı
Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor
Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Milli okçulardan 5 madalya
Milli okçulardan 5 madalya
'YGS' müjdesi
'YGS' müjdesi

Beşiktaş, 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük futbol organizasyonunda 6 kez yer alan siyah-beyazlı takım; 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük futbol organizasyonunda 6 kez yer alan siyah-beyazlı takım; 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.

12 Eylül 2017 Salı 12:29
0 Okunma
Beşiktaş, 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez yer alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele hakkını 1997-1998 sezonda yakalayan siyah-beyazlı takım, aralıklarla da olsa bu organizasyonda 5 kez daha mücadele etti. Beşiktaş, bu sezon oynayacağı karşılaşmalarla 7. kez bu büyük heyecanın içinde bulunacak.

Beşiktaş, 6 kez yer aldığı Avrupa'nın en büyük organizasyonunda şu ana dek 36 maça çıktı. Şimdiye dek önemli bir başarıya imza atamayan siyah-beyazlı takım, 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 70 gol gördü.

İlk katılımı 1997-1998'de

Beşiktaş, yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup mücadelesini 1997-1998'de yaptı.

Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Göteborg ile E Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgi sonunda ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 6 puan topladı. Beşiktaş, bu puanla grubu 3. sırada bitirdi.

İkinci mücadele 2000-2001'de 

Siyah-beyazlı ekip, organizasyondaki ikinci mücadelesini 2000-2001 sezonunda yaptı.

H Grubu'nda Milan, Leeds United, Barcelona ile eşleşen Beşiktaş, grubu birer galibiyet ve beraberlik, 4 yenilgiyle tamamladı.

Aldığı 4 puanla son sırada yer alan Beşiktaş, sahasında Barcelona'yı 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde evindeki en farklı galibiyete imza attı. Ancak siyah-beyazlı takım, deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilerek tarihinin en ağır ikinci yenilgisini de bu sezon yaşadı.

2003-2004'de çıtayı yükseltti 

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı sezonlarından birini 2003-2004'te geçirdi.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde üçüncü kez yer aldığı organizasyonda ilk kez en yüksek puanına ulaştı. G Grubu'nda Chelsea, Sparta Prag ve Lazio ile mücadele eden Beşiktaş; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Grupta 7 puan toplayarak bu kulvarda en iyi derecesini elde eden siyah-beyazlı takım, 3. sırada kaldı.

Chelsea'yi İngiltere'de Sergen Yalçın'ın golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı deplasman galibiyetine ulaştı.

2007-2008'de hüsran yaşadı

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük hezimeti ise 2007-2008'de yaşadı.

Porto, Olympique Marsilya ve Liverpool ile A Grubu'nda yer alan Beşiktaş, tarihinin en ağır yenilgisini Liverpool'a 8-0 yenilerek aldı. Grubunu 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 6 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, ayrıca son sırada yer aldı.

2009-2010'da 4 puanda kaldı

Bir sezonluk aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 2009-2010'da yer alan Beşiktaş, B Grubu'nda fazla varlık gösteremedi ve birer galibiyet ile beraberliğin yanı sıra 4 yenilgi aldı.

Grubunda 4 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, 4 puanda kaldı.

Beşiktaş, bu sezon Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenerek tarihinin önemli galibiyetlerinden birine de imza attı.

6 yıllık hasrete geçen sezon son verdi

Siyah-beyazlılar, geçen sezon bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde yer alarak 6 sezonluk hasreti de sonlandırdı.

Şenol Güneş yönetiminde B Grubu'nda mücadele veren Beşiktaş, son maça kadar üst tur iddiasını sürdürdü ancak Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 yenilerek hem tarihinin en ağır yenilgisini aldı hem de gruptan çıkma şansını yitirdi.

Beşiktaş, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde birer galibiyet ve yenilgiyle 4 beraberlik aldı. 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 2003-2004'teki başarısını da yineledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiBeşiktaşBJKPorto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbolculara internet uyarısı
Futbolculara internet uyarısı
Beşiktaş'ın Avrupa'daki golcüsü Quaresma
Beşiktaş'ın Avrupa'daki golcüsü Quaresma
Milli okçulardan 5 madalya
Milli okçulardan 5 madalya
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
Osmanlıspor evinde 280 gündür kazanamıyor
Osmanlıspor evinde 280 gündür kazanamıyor
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Milli karateci Serap Özçelik'e büyük gurur
Milli karateci Serap Özçelik'e büyük gurur
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ