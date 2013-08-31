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Beşiktaş 3'te 3 peşinde

Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet.

Beşiktaş 3'te 3 peşinde

Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet.

31 Ağustos 2013 Cumartesi 16:40
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Beşiktaş 3'te 3 peşinde
İSTANBUL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın İstanbul'da Gaziantepspor ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Hazırlıklarını bu akşam yapacağı idmanla tamamlayacak siyah-beyazlılar, daha sonra kampa girecek.

Hedef liderliği sürdürmek

Teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde sezonun ilk 2 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan ve bu sezon ligin puan kaybetmeyen tek takımı durumundaki Beşiktaş, Gaziantepspor maçında galibiyet serisini sürdürmeyi ve unvanını korumayı hedefliyor.

Sezonun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor'u 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci haftada ise ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmada Kayseri Erciyesspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

144 hafta sonra lider başlayacak

Kayseri Erciyesspor galibiyetiyle, tam 144 lig haftası sonrasında Süper Lig'de liderliğe yerleşen Beşiktaş, yarın İstanbul'daki taraftarının karşısına 4 yılı aşkın bir süre sonra lig birincisi olarak çıkacak.

Siyah-beyazlılar en son, şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunun 34. haftasını lider bitirmişti.  Beşiktaş, 30 Mayıs 2009 tarihinde Denizli'de 2-1 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından, günübirlik hariç, hiçbir lig haftasını lider kapatamamıştı.

5 sezon sonra 3'te 3 peşinde 

Beşiktaş, Gaziantepspor'u yenmesi durumunda 5 sezon sonra ligin ilk 3 maçını galibiyetle kapatacak.

Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda evinde Konyaspor'u 1-0, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1, Gaziantepspor'u da 1-0 yenerek ilk 3 haftayı kayıpsız geçmişti.

Bu sezona Trabzonspor (2-0) ve Kayseri Erciyesspor (4-2) galibiyetleriyle iyi bir başlangıç yapan "Kara Kartallar", Gaziantepspor karşısında 3'te 3 yaparak, yoluna firesiz devam etmek amacında.

CAS'ın kararı moral bozdu

Beşiktaş, Gaziantepspor karşısına, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) verdiği olumsuz kararın moral bozukluğuyla çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında hafta içinde Norveç'in Tromsö takımını 2-0 yenerek tur atlayıp gruplara katılma hakkını kazanan siyah-beyazlılar, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından bir yıl men kararını CAS'ın onaylamasıyla sahada kazandığı turu masa başında kaybetmenin hüznünü yaşadı.

Taraftar desteği

Beşiktaş'ın yarınki Gaziantepspor maçında en büyük kozu yine taraftarı olacak.

BJK İnönü Stadı'nın yıkılarak yeniden yapımı aşamasında derbiler ve önemli maçları oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk 2 resmi karşılaşmasına büyük taraftar desteği altında çıkan siyah-beyazlılar, aynı desteği yarın da bekliyor.

76 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en çok seyirci alan stadında oynadığı Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tromsö maçlarını ikinci yarılarda attığı gollerle 2-0'lık sonuçlarla kazanan "Kara Kartallar", geçmişte maç kazanmakta çok zorlandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sezon fire vermedi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçında yaklaşık 50 bin, Tromsö karşılaşmasında ise yaklaşık 60 bin taraftarının coşkulu desteğiyle mücadele etti.

Yarın saat 19.30'da başlayacak Beşiktaş-Gaziantepspor maçının bilet satışı da 15, 30 ve 45 liradan sürüyor.

Gaziantepspor, "Kartal"a zorlu rakip

Beşiktaş, yarınki rakibi Gaziantepspor'u Süper Lig'de yaptığı son maçlarda yenmekte oldukça zorlanıyor.

İki takım arasında yapılan son 8 lig maçından 5'i berabere biterken, Gaziantepspor 2, Beşiktaş tek galibiyet alabildi, o 3 puan da Egemen Korkmaz'ın 90+6. dakikada attığı golle geldi. 

Son dakikalara dikkat 

Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında Süper Lig'de yapılan son maçlara son dakika golleri damga vuruyor. 

İki takım arasında ligde yapılan son 4 maçın 3'ünde son dakika golleri puana etki etti.

Geçen sezonun ilk yarısında  Gaziantep'te yapılan maçı ev sahibi ekip Orhan Gülle'nin 90+2. dakikadaki golüyle 3-2 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'daki karşılaşmada ise konuk ekip bu kez 89. dakikada Dorge Rostand Kouemaha'nın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

2011-2012 sezonun ikinci yarısında İstanbul'da yapılan maçta da Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın 90+6. dakikadaki golüyle 3-2 galip geldi. 

 

Bülent Uygun cezalı

Süper Lig'in ilk 2 haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilip, kendi evinde Medical Park Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Gaziantepspor, 3 puanla tanışamadı.

Kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktör Bülent Uygun, cezası nedeniyle yarın saha kenarında takımını yönetemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),  Süper Lig'de geçen hafta oynanan Gaziantepspor-Medical Park Antalyaspor maçında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Bülent Uygun'a bir resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin lira para cezası vermişti.

Gaziantepspor'da ayrıca kırmızı kart cezalısı Serdar Özbayraktar forma giyemeyecek.

AA

Son Güncelleme: 31.08.2013 16:41
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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