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Beşiktaş 3'te 3 peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş 3'te 3 peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:41
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Beşiktaş 3'te 3 peşinde

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.

Evinde 45 maçtır yenilmiyor

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, evinde 45 maçtır yenilmiyor.

Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı.

Bu karşılaşmaların 38'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

Vodafone Park'ta üst üste 12 maçı kazandı

Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında üst üste 12 galibiyet aldı.

Evindeki son puan kaybını geçen sezonun 12. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 12 karşılaşmayı da kazandı.

Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanarak kendi rekorunu kıran Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederse bu başarısına biraz daha yaklaşacak.

Babel, takımla çalışmalara başladı

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçında forma giyemeyen Ryan Babel, takımla çalışmalara başladı.

Aynı nedenden dolayı Partizan karşısında görev alamayan Jeremain Lens ise Antalyaspor maçının ilk antrenmanına katılmadı. Hollandalı futbolcunun son durumu, bu akşamki çalışmanın ardından belli olacak.

Negredo oynayabilecek

Kırmızı kart cezasından dolayı Partizan karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Alvaro Negredo, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Antalyaspor karşısında forma giyebilecek.

Takımdan gidip gitmeyeceği belli olmayan Negredo, Avrupa Ligi'ndeki LASK Linz maçında son dakikada attığı golle takımına turu getiren oyuncu olmuştu. İspanyol oyuncu, Süper Lig'in 2. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran isimler arasında yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Vodafone ParkBeşiktaşBJK
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