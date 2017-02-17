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Beşiktaş 21'inciliğe yükseldi

UEFA'nın 2016-17 sezonu kulüpler sıralamasında Beşiktaş, 21'inci sıraya yükseldi.

Beşiktaş 21'inciliğe yükseldi

UEFA'nın 2016-17 sezonu kulüpler sıralamasında Beşiktaş, 21'inci sıraya yükseldi.

17 Şubat 2017 Cuma 12:48
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Beşiktaş 21'inciliğe yükseldi

UEFA'nın internet listesinde güncellenen bu sezonun kulüpler sıralamasına göre, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, 13 bin 580 puanla 21'inciliğe yerleşti.

Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 yenilen Fenerbahçe ise sıralamada gerileyerek 10 bin 580 puanla 33'üncü oldu. Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan başkent temsilcisi Osmanlıspor ise 9 bin 580 puanla 38'inci sıraya çıktı.

Sıralamada ilk 100'e giren diğer Türk takımları, Konyaspor (77) ve Medipol Başakşehir (83) oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFABeşiktaş
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