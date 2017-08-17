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Beşiktaş 2. haftalarda zorlanıyor

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, son dönemde sezonun 2. hafta karşılaşmalarında zor galip geliyor.

Beşiktaş 2. haftalarda zorlanıyor

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, son dönemde sezonun 2. hafta karşılaşmalarında zor galip geliyor.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:33
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Beşiktaş 2. haftalarda zorlanıyor

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, son dönemde sezonun 2. hafta karşılaşmalarında zor galip geliyor.

Sezon mücadelesine genelde iyi başlayan Beşiktaş, sonraki hafta maçlarında ise taraftarlarını sevindirmekte zorlandı.

Siyah-beyazlı takım, geride kalan 7 sezondaki 2. hafta maçlarında sadece 2 kez kazanabildi. Bu 7 karşılaşmanın 3'ünden berabere ayrılan Beşiktaş, 2 kez de rakiplerine mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde toplam 12 puanlık kayıp yaşadı.

Güneş ile 2. haftada galibiyet yok

Son 2 sezonda camiaya şampiyonluk kazandıran teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, 2. haftalarda galibiyet alamadı.

Beşiktaş, Güneş'in göreve başladığı 2015-2016'nın 2. haftasında Trabzonpor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, geçen sezon aynı haftada ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2'lik eşitliği bozamadı. 

Kalesini gole kapatamadı

Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemde maçlarının tamamında gol yedi.

Ligin 2. hafta maçlarında rakiplerini durdurmakta zorlanan Beşiktaş, son 7 sezonda toplam 13 golü kalesinde gördü.

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise 14 kez havalandırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeşiktaşŞenol GüneşBJK
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