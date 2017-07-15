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Beşiktaş: 15 Temmuz şehitlerimiz asla unutulmayacak

Beşiktaş Kulübünden yapılan 15 Temmuz açıklamasında, "15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anar, asla unutulmayacaklarını yineleriz. Gazilerimize ise bir kez daha şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş: 15 Temmuz şehitlerimiz asla unutulmayacak

Beşiktaş Kulübünden yapılan 15 Temmuz açıklamasında, "15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anar, asla unutulmayacaklarını yineleriz. Gazilerimize ise bir kez daha şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:48
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Beşiktaş: 15 Temmuz şehitlerimiz asla unutulmayacak

Beşiktaş Kulübü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü Türkiye tarihinde asla unutulmayacak kahramanlık öykülerine tanık olduk. Hain FETÖ terör örgütünün (Fetullahçı Terör Örgütü) darbe girişimine karşı sokaklara dökülen ve devletini canı pahasına savunan halkımız, büyük bir demokrasi sınavı verdi." denildi.

Açıklamada 249 vatandaşın şehitlik mertebesine yükseldiği, 2 bin 193 gazinin olduğu ve FETÖ terör örgütünün acımasızlığını tüm dünyanın gördüğü belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Gözü dönmüş, hainlik içindeki darbecilerin kontrolündeki tanklara karşı duran, ateşlenen mermilere göğüs geren, uçaklardan atılan bombalara, helikopter atışına karşı direnç göstererek seçilmiş hükümetini ve devletini teslim etmeyen halkımız kahramanlık destanı yazdı. İstiklaline pranga vurulmasına izin vermeyen milletimiz ve o gece devletinin yanında duran tüm kamu görevlilerimiz ile iftihar ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anar, asla unutulmayacaklarını yineleriz. Gazilerimize ise bir kez daha şükranlarımızı sunarız. Terörü bir kez daha lanetlerken, demokrasinin daima yanında olduğumuzu, her ne şart altında olursak olalım vatanımızı ve istikbalimizi korumaktan asla vazgeçmeyeceğimizi yineleriz."

AA

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Beşiktaş Kulübü15 Temmuz15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik GünüFETÖŞehitlerimizBJK
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