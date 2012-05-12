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Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 1

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ligi 3. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 1

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ligi 3. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

12 Mayıs 2012 Cumartesi 09:41
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Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 1

Fiyapı İnönü Stadı'ndaki maçta Burak Yılmaz'ın ilk yarı bitiminde gördüğü kırmızı kart nedeniyle ikinci 45 dakika 10 kişiyle mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 70. dakikada Holosko'nun golüyle geriye düşmesine rağmen, 85. dakikada Olcan Adın'ın frikik golüyle beraberliği yakaladı ve istediğini alan taraf oldu.
      Trabzonspor böylelikle puanını 33'e çıkarırken, aynı puana sahip rakibinin Süper Final'e buçuklu puanla gelmesi nedeniyle üstünde yer aldı ve Avrupa biletini cebine koydu.

-Avrupa sevinci-

Özellikle ikinci yarısında oldukça zorlandığı maçtan, 85. dakikadaki frikik golüyle istediğini alan Trabzonspor'da maç sonrası büyük sevinç yaşandı.
     Teknik direktör Şenol Güneş, hakemin bitiş düdüğüyle saha içine koşarak girdi ve Avrupa biletini hak edişi futbolcularıyla kutladı. Güneş'in daha sonra hakem Fırat Aydınus ile saha içinde konuşması dikkati çekti.
      Bu arada, Colman da 90 artı 6. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce, Trabzonspor maçı 9 kişiyle tamamladı.

-Süper Final'de tek galibiyetle Avrupa bileti-

Ligi 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, 6 maçlık Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda sadece kendi evinde Beşiktaş'ı yenebildi.
      Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe'ye 2 maçta da yenildi, Galatasaray'a ise kendi evinde yenilip, deplasmanda berabere kaldı.

-Dolmabahçe deplasman değil-

Trabzonspor, Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı son 8 lig maçında sadece 1 kez yenildi.
      Bordo-mavililer, İnönü Stadı'nda 2005-2006 sezonunda 1-0, 2006-2007 sezonunda 3-2, geçen sezon ve bu sezon Lig Grubu'nda 2-1'lik skorlarla galip geldi, 2008-2009 sezonundaki maç 1-1, 2009-2010 sezonundaki maç 0-0, bu akşamki Süper Final ise 1-1 bitti. Beşiktaş, kendi evinde son dönemde sadece 2007-2008 sezonunda 3-0'lık skorla galip gelebildi.

-Burak Yılmaz, 33 golle tamamladı-

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sezonu 33 golle tamamladı.
     Ligde sezonun en golcü futbolcusu unvanını açık ara elinde bulunduran Burak, ilk yarının bitiminde Beşiktaşlı Ernst ile girdiği diyaloğun ardından rakibine hareketi nedeniyle hakem Fırat Aydınus tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
     Lig Grubu'nda golleriyle takımına büyük katkı yapan milli futbolcu, Süper Final'deki 6 maçın 4'ünde forma giydi ve sadece 1 gol atabildi.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 01:46
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 1
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