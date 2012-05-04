Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0

Grupta bugün oynanan 4. hafta mücadelesinin son maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'ın cezası nedeniyle sadece kadın ve çocukların izleyebildiği maçta siyah-beyazlılara gruptaki ilk galibiyetini getiren golü 45. dakikada Almeida kaydetti.

Fenerbahçe ise grup karşılaşmalarında sahadan ilk kez yenilgiyle ayrılırken, haftayı lider kapatma şansını değerlendiremedi ve 46 puanlı lider Galatasaray'ın 3 puan arkasında ikinci sırada kaldı.

Dün oynanan karşılaşmada Galatasaray, İstanbul'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Şampiyonluk Grubu 5. hafta mücadelesinde 6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş maçları oynanacak.

Grupta 4. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P

1.Galatasaray 4 2 1 1 7 4 3 46

2.Fenerbahçe 4 3 0 1 6 3 3 43

3.Trabzonspor 4 1 1 2 3 6 -3 32

4.Beşiktaş 4 1 0 3 2 5 -3 31