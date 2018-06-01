Beş yılda Süper Lig'in kapısına dayandılar

Afyonkarahisar'da 2013 yılında kurularak amatör ligde mücadele etmeye başlayan Afjet Afyonspor, 5 yılda kazandığı 4 şampiyonluk ile Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı başararak, Süper Lig hedefi için önemli bir adım daha attı.

Mor-beyazlı ekip, kentte jeotermal enerji faaliyetleriyle yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarla dikkati çeken Afjet AŞ'nin sponsorluğunda 2013 yılında kuruldu.

Amatör lig takımlarından Sahipata Spor Kulübünün alınması ile önce bu ligde mücadele etmeye başlayan Afjet Afyonspor, ligi ilk hafta aldığı beraberliğin ardından tüm maçlarını kazanarak, namağlup ve açık ara farkla şampiyon tamamlayıp, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. Ligde köklü birçok takımla mücadele eden Afyon ekibi, Bodrumspor'un ardından ikinci olarak 3. Lig'e yükselme şansını kaçırdı.

5 yılda 4 şampiyonluk

BAL'da ilk yıl alınan sonuç takımdaki umut ve inancı etkilemedi. İkinci sezon, 7. Grup'ta şampiyonluk ipini göğüsleyen mor-beyazlılar, 8. Grup şampiyonu Halide Edip Adıvarspor'u Balıkesir'de oynanan maçta 2-0 yenerek 3. Lig vizesini aldı.

3. Lig'de de fırtına gibi esmeye devam eden ve şampiyonluğa ulaşan ekip, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta zor bir sezon geçirdi. Grubu, Hatayspor ve Menemenspor'un ardından üçüncü bitiren Afyonspor, play-off maçlarında önce Sivas Belediyespor'u, ardından da Keçiörengücü'nü eleyerek, finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.

Mersin'de oynanan final maçını 1-0 geriden gelerek, 2-1 kazanan mor-beyazlı ekip, TFF 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Afjet Afyonspor'un kuruluşundan bu yana başkanlığını yürüten, aynı zamanda İl Genel Meclisi Başkanı da olan Salih Sel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıl oynadığı futbolda çok büyük sevinçler yaşadığını, aynı sevinci yönetici olarak devam ettirdiklerini söyledi.

"Karakterli oyuncularla çalışmak birinci önceliğimizdi"

Takımın kazandığı başarıların arkasında ekip ruhunun olduğunu vurgulayan Sel, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetimimiz, teknik ekibimiz, oyuncularımız ve seyircimizle hamdolsun bu günleri yakaladık. Ticaret kanunu gereği 6 ay kadar kulüp başkanlığını bırakmak zorunda kaldım. Bıraktıktan sonra, 'takımdaki oyuncular 3. Lig oyuncuları' denildi. 'Bu sene ligde kalırsa iyi' gibi söylemler duyduk. Ama çocuklarımıza güveniyorduk. Karakterli oyuncularla çalışmak birinci önceliğimizdi. Bunun ne kadar doğru tercih olduğunu gördük. Oyuncularımızın çoğu 2. Lig'e çıktığımızda bizden ayrılmak istemedi. Üst lige çıkmakta emeği olan oyuncuların büyük bölümü ile devam ettik. Uzun süre beraber oynamış olmamız başarıyı getirdi."

"Afyonkarahisar artık bir spor kenti"

Başkan Sel, Afyonkarahisar'da son dönemde spor ve tesisleşme konusunda çok büyük yatırımlara imza atıldığına işaret ederek, "Türkiye'de eşine az rastlanır, 15 bin kişilik stadı ve 13 antrenman sahası olan bir yatırıma sahibiz. Afyonkarahisar artık bir spor kenti. Afyonkarahisar Belediyesi Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nde, basketbol da Süper Lig için mücadele veriyor. Biz de 5 yılda kazandığımız 4 şampiyonluk ile 1 Lig'e yükseldik." diye konuştu.

Tüm spor branşlarında büyük seyirci desteği olduğunu vurgulayan Sel, "Afyon halkı bu tür başarılara susamış. Bunu da bize verdikleri destek ile her zaman hissettirdiler. Bu yola çıktığımızda 10 yıllık hedef koymuş, '10 yılda Süper Lig' demiştik. İlk beş yılda Süper Lig'in kapısına dayandık. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Salih Sel, oyuncuların birçoğu ile devam etmeyi düşündüklerini aktararak, "Bir üst lige çıktık. İlk etapta burada tutunabilmemiz lazım. İnşallah tutunduktan sonra kısa sürede Süper Lig'e çıkıp, burada Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı seyrettireceğiz. Bunu 5 yıl önce söylediğimizde inanan yok denecek kadar azdı. Ama artık buna herkes inanıyor." şeklinde görüş belirtti.

"Biz bir aile olduk"

Başarının kilit noktasında disiplin ve otoritenin olduğunun altını çizen Sel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca inanmışlık olması lazım. İnanan insanları bir araya getirmek lazım. 3. Lig'deyken takımla birlikte sevinmeyen, üzülmeyen oyuncularımız olduğunu öğrendik. Bunlar ne kadar iyi oyuncu olursa olsunlar yollarımızı ayırdık. Kötü oyuncu oldukları için değil, bize uyum sağlayamadıkları için. Biz bir aile olduk. Oyunculara evlatlarım diyorum. Çok güzel bir birliktelik var takımda."

"Bu takım Süper Lig'i de hak ediyor"

Afjet Afyonspor'un takım kaptanı Türker Toptaş ise takımın çok sağlam bir temel üzerinde yoluna devam ettiğine dikkati çekerek, "Takım kurulunca hedef; 2023'te Süper Lig olarak gösterilmiş. Bunun temelleri çok sağlam atıldığı için, elit sporculardan çok; ahlak, dürüstlük, karakter gibi özellikler ön planda tutularak bir takım oluşturulmuş. Burada iki yılda şampiyonluk kazandım. Şampiyonluğun duygusu tarif edilemiyor, yaşamak gerekiyor. Bu takım Süper Lig'i de hak ediyor." şeklinde konuştu.

Takımın başarılarının tesadüf olmadığına değinen Afjet Afyonspor Sportif Direktörü İbrahim Çelik de alt yapıya önem vereceklerini bildirdi.