Beraberlik ''golü'' İmparator'dan

ANKARA -

'in son 20 yılında 10 yerli, 10 yabancı teknik adam takımlarına şampiyonluk mutluluğu yaşatmayı başardı.



1992-1993 sezonu ile 2010-2011 sezonu arasında yabancı teknik adamların, yerli teknik direktörlere karşı 10'a 9 üstünlüğü bozuldu. 2011-2012 sezonunda Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanmasının ardından yerli ve yabancı teknik adamlar arasında eşitlik sağlanmış oldu.

Son 20 yılın şampiyonu Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de son 20 yılda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör olarak ilk sırada yer alıyor.

Teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu 1996-1997 Galatasaray'ın başında kazanan Terim arkasında 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında üst üste 4 kez takımına şampiyonluk kupası kazandırma başarısı gösterdi.

2011-2012 sezonunda yeniden sarı-kırmızılı kulübe dönenen Terim, bu sezonu da başarıyla tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'de son 20 yılda 5. kez şampiyonluk kutlaması yaptı.

Terim'in ardından Spor Toto Süper Lig'de Christoph Daum 3, Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu 2, Karlh Heinz Felkamp, Rainer Hollman, Carlos Alberto Parreira, Eric Gerets, Arthur Zico, Cevat Güler, Ertuğrul Sağlam ve Aykut Kocaman son 20 sezonda 1'er kez şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktörler olarak tarihe geçti.