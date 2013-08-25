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Berabere kaldılar

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Gaziantepspor - Medical Park Antalyaspor maçı 0-0 bitti.

Berabere kaldılar

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Gaziantepspor - Medical Park Antalyaspor maçı 0-0 bitti.

25 Ağustos 2013 Pazar 11:48
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Berabere kaldılar
 GAZİANTEP

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Gaziantepspor - Medical Park Antalyaspor maçı 0-0 bitti.

16. dakikada Aissati ceza sahası çizgisinin sağından sert vurdu, kaleci Karcemarskas yumruklarıyla çeldi. 

37. dakikada Şenol Can'ın sol çaprazdan ortaladığı topu Antalyaspor defansı uzaklaştırmaya çalıştı, meşin yuvarlak Bekir Ozan Has'ın önüne düştü, bu futbolcunun şutu kalecide kaldı. 

45. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Medunjani'ne verdi, bu futbolcunun sert şutunda top auta çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı 

54. dakikada Baros ceza sahası içine kadar girdi, bu futbolcunun şutunda topu kaleci Karcemarskas kontrol etti.

56. dakikada Aissati'nin pasında hareketlenen Emrah Başsan sağ çaprazdan topa sert vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

60. dakikada Mustafa Durak'ın ceza sahası içinden ortaladığı topu röveşatayla karşılamaya çalışan Cenk Tosun meşin yuvarlağa vuramadı. Antalyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

68. dakikada Medunjanin'in pasında topla buluşan Muhammet Demir, ceza sahası içinden sert vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

77. dakikada hakem Hüseyin Sabancı, yan hakemle tartıştığı gerekçesiyle Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'u tribüne gönderdi.

90. dakikada hakem Hüseyin Sabancı, Serdar Özbayraktar'a topsuz alanda rakip futbolcu Ferdinand'a bir hareketi nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Hakem Sabancı, daha sonra da penaltı noktasını gösterdi, ancak karşılaşmanın 4. hakemi Süleyman Özay'ın uyarısının ardından kararını iptal etti. Oyuna Gaziantepspor'un faul atışıyla yeniden başlanıldı. 

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

AA

Son Güncelleme: 25.08.2013 11:49
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