İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 25 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulunda yeniden aday olan mevcut başkan Yıldırım Demirören, NTV Spor'da katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım Demirören, seçimli olağan genel kurul öncesi kendisine verilen desteğe teşekkür ederek, "Benim şu an 235 ıslak imzam hazır. Bana bu desteği sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Kulüpler Birliği Vakfı, mevcut başkanı destekleme kararı almıştır. PTT 1. Lig kulüpleri de açıklamasını yaptı. Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüpleri de bir sürü imza verdi" şeklinde konuştu.

Türk futbolunun 2008 öncesine dönmek istemediğini belirten Demirören, "Başkan adaylarının 'mahkemeye gidiyorum' sözünü tasvip etmiyorum. Türk futbolunun mahkemelik bir durumu yok. Bugün ben de dahil hepimiz aday adayıyız. Genel kurul sabahı 61 imza toplayabiliyorsanız, o zaman aday olabiliyorsunuz. Baskı da çok yanlış bir kelime. Kulüpler Birliği Vakfı, diğer adayların da adını konuşarak demokratik bir karar verdi. Böyle bir algı oluşturulması çok yanlış. 'Baskı var' diyorsanız, siyaseti işin içine asıl siz sokmuş oluyorsunuz" diye konuştu.

"Yayın gelirimiz, bütçemizin üçte biri"

Demiören, Süper Lig A.Ş'nin kurulmasının nedeniyle ilgili bir soruya, "Yayın gelirimiz, bütçemizin üçte biri. 2012'de göreve geldiğimizde federasyonun denk bütçesi 245 milyon liraydı. Bugün 411 milyon lira. Yayın gelirinin artışıyla benim gelirlerimin artışı zaten ters orantılı. Bütçemizin üçte biri olan gelirden yüzde 8 fedakarlık yaptım. Bu açığı da sponsorlarımızı arttırarak kapatacağız. Daha çok tasarruf yapacağım. Kulüplerimiz de yayın gelirlerini kendileri pazarlayacak. Bütün pazarlamalarını da bu AŞ üzerinden yapacaklar. Aslında bu alınan karar, Türk futbolunda milat" ifadelerini kullandı.

Kulüplerin transferde yanlış hareket etmemesi için federasyon olarak belli kurallar koyduklarını kaydeden Demirören, "Bu kurallara uyacağız. Bir mali komite oluşturacağız. Kulüpler Birliği Vakfı ile bunun için beraber çalışıyoruz. Bu mali komitenin başında da Hüsnü Güreli olacak. Bütün kulüplerimizin mali yapısını da o komite üzerinden kontrol edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Milli takımın meyveleri 4-5 yıl sonra"

Demirören, A Milli Takım'ın FIFA 2018 Dünya Kupası kura çekimi öncesi 4. torbaya kadar gerilemesiyle ilgili olarak, "Tabii ki kötü sonuçlar aldık. Milli takıma yaptığımız yatırımın meyvelerini 4-5 yıldan önce almamız mümkün değil" diye konuştu.

Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Futbol A Takımı kafilesini taşıyan takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili de konuşarak, "Fenerbahçe Kulübü'ne yapılan saldırı organize bir terör eylemi olduğu için henüz kesin olarak hedefe ulaşılamadı. Yetkili merciler gereken çalışmaları yapmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.