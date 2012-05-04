'Futbolda şike'' davasının tutuklu sanığı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ''Bu dava şike davası değil, çünkü sadece Aziz Yıldırım ve arkadaşları yargılanıyor. Beni 'Ergenekon'a bağlamaya çalışıyorlar, sözde finansörlüğünü yapıyormuşum. Bunu koskoca bir milletvekili söylüyor'' dedi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savunma yapan Aziz Yıldırım, ceza mahkemesinde yargılandıklarını, futbolda bazı şeylerin etik olup olmadığını tartışmadıklarını belirterek, ''Amaç şikeyi önlemekse, önce şikenin ne olduğunu belirtmek gerekir'' diye konuştu.

Aziz Yıldırım, ''6222 sayılı kanun, sadece Yıldırım ve arkadaşları için mi çıktı'' diye sorarak, ''Ben prensipleri söylüyorum. Ne gerekiyorsa yerine getirilmesi gerekir. Sahaya adamlar iniyor. Savcılar devreye girmesi gerekir. Biz kanunsuz daha rahattık. İnsanlar korkuyorlardı, şimdi ise korkmuyorlar'' diye konuştu.

Yıldırım, şike yapmadıklarını savunarak, şöyle devam etti:

''Konu şike yaptık veya yapmadık değil, çünkü biz şike yapmadık. Bunu artık Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) de açıklamaya başladı. Biz günah keçisi yapıldık. Bu bir şike davası değildir, çünkü sadece Aziz Yıldırım ve arkadaşları yargılanıyor. Beni Ergenekon'a bağlamaya çalışıyorlar, sözde finansörlüğünü yapıyormuşum. Bunu söyleyen koskoca bir milletvekili. Ben de diyorum ki bu şike davası değil, beni oralara bağlamaya çalışıyorlar.''

Türkiye'nin en büyük davasının ''bahis şikesi'' olduğunu öne süren Yıldırım, ''Bu da Bochum olaydır, çünkü bu arada oyuncu satın alınmıştır, antrenör vardır ama buna rağmen dosyayı bulamıyorlar. Sonucu öğrenmek istedim, davanın akıbetini bulamadım'' diye konuştu.