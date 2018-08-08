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"Beni buraya getiren Göztepe'nin futbola olan aşkı"

Göztepe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Titi, Süper Lig'in çok kaliteli olduğunu belirterek, "Buraya gelmemde en büyük etkisi olan şeylerden biri taraftarlar oldu. Göztepe taraftarının futbola olan aşkı, gerçekten çok inanılmaz." dedi.

"Beni buraya getiren Göztepe'nin futbola olan aşkı"

Göztepe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Titi, Süper Lig'in çok kaliteli olduğunu belirterek, "Buraya gelmemde en büyük etkisi olan şeylerden biri taraftarlar oldu. Göztepe taraftarının futbola olan aşkı, gerçekten çok inanılmaz." dedi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:10
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"Beni buraya getiren Göztepe'nin futbola olan aşkı"

Göztepe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Christian Chagas Tarouco (Titi), yaptığı açıklamada, Göztepe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. 

"Beni buraya getiren, bu kulübün futbola olan aşkı." diyen Titi, Göztepe'nin futbola dair projelerinin heyecan verici olduğunu kaydetti.

"Yeni şeyler öğrendiğim bir ligdeyim"

Titi, Süper Lig'de çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Çok iyi adapte oldum, her geçen yıl daha da alıştım. Her geçen yıl yeni şeyler öğrendiğim bir ligdeyim. Süper Lig, gerek yabancısı gerek yerlisiyle gerçekten çok kaliteli, iyi oyunculardan ve iyi takımlardan oluşan bir lig. Bu sene umuyorum hem benim için hem Göztepe için iyi bir sezon olur ve takımıma elimden gelen en iyi yardımı gösteririm."

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin futbolun kalitesini geliştirmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Titi, futbolda da hatalı kararlarla çok sık karşılaşıldığına işaret etti.

VAR sistemine olumlu baktığını dile getiren Titi, "Hepimiz insanız, hatalar yapabiliyoruz. Elimizde bir teknoloji varken bunu futbol adına iyiye kullanabiliyorsak tabii ki kullanmamız gerekiyor." dedi.

Titi, Göztepe taraftarının "mükemmel" olduğunu belirtti.

Geçen sezon İzmir'e maça geldiğinde taraftarı çok beğendiğini aktaran Titi, "Buraya gelmemde en büyük etkisi olan şeylerden biri taraftarlar oldu. Göztepe taraftarının futbola olan aşkı, gerçekten çok inanılmaz." diye konuştu.

Göztepe'nin 36. yabancısı

Süper Lig'de 27. sezonunu geçirmeye hazırlanan Göztepe'nin son olarak kadrosuna dahil ettiği Titi, sarı-kırmızılı ekibin lig tarihindeki 36. yabancı futbolcusu oldu.

Göztepe formasıyla 53 maçta mücadele eden Helman Nkosiyetha Mkalele'nin en fazla forma giyen yabancı futbolcu olduğu İzmir ekibinde, Güney Afrikalıyı futbolcuyu 33 maçla takımda bulunan Andre Castro takip ediyor.

Titi, Göztepe'nin lig tarihindeki 4. Brezilyalı futbolcusu olarak da kayıtlara geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeBursasporSüper LigChristian Chagas Tarouco
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