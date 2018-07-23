Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 32°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95397
ALTIN
188.009
DOLAR
4.7498
STERLİN
6.2431
EURO
5.5646
Okçulukta altın madalya
Okçulukta altın madalya
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
"İyi bir forvet arayışımız var"
"İyi bir forvet arayışımız var"
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde...
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

'Benfica da kuradan memnun değil'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." diye konuştu.

'Benfica da kuradan memnun değil'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." diye konuştu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:44
0 Okunma
'Benfica da kuradan memnun değil'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşmeleriyle ilgili, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.

Fenerbahçe, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti.

Kura çekimi törenine katıldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, "Herkes zor bir kura çektiğimizi söyleyebilir. Büyük taraftarı ve güzel bir stadı olan güçlü bir takım. Geçen yıl Porto'ya karşı son maçlarda şampiyonluğu kaçırdılar." ifadelerini kullandı.

"Bizim için en önemli avantaj, ikinci maçı evimizde oynamamız." diyen Comolli, "Evimizde oynadığımızda seyircimiz büyük bir fark yaratabilir." şeklinde konuştu.

Comolli, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDamien ComolliUEFA Şampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'da Castillo, Meksika yolcusu
Trabzonspor'da Castillo, Meksika yolcusu
Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür mesajı
Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür mesajı
Okçulukta altın madalya
Okçulukta altın madalya
Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya
Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya
"Yine de o fotoğrafı çektirirdim"
"Yine de o fotoğrafı çektirirdim"
"İyi bir forvet arayışımız var"
"İyi bir forvet arayışımız var"
İstanbul Boğazı'nda yüzme şöleni
İstanbul Boğazı'nda yüzme şöleni
Özel sporcudan 'örnek' davranış
Özel sporcudan 'örnek' davranış
"Taraftarlarımızla gurur duyuyorum"
"Taraftarlarımızla gurur duyuyorum"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ