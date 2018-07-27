Sarı-kırmızılı takımın Club Africain ile yarın oynayacağı özel maç için Tunus'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Fatih Terim, sözlerinin Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan'ı istediği şeklinde yorumlanmasına tepki gösterdi.

Transfer konusunda büyük kulüplerin aralarında birbirlerine kolaylık göstermesi gerektiği yönündeki sözlerinin iyi anlaşılması gerektiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bazı arkadaşlarımız işi magazinsel hale getirdi. Halbuki ben çok derin bir şey söyledim. Yerli veya yabancı tüm oyuncuları kastettim. Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Bazı magazinseverler işi Ozan Tufan'a bağladı. Ben, Ozan Tufan'ı hiç istemedim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Tunus'a gitti

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile yarın deplasmanda yapacağı özel maç için bu ülkeye gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla, Tunus'ta müsabakanın oynanacağı Rades kentine hareket etti.

Son oynanan Sakaryaspor maçının kadrosunda bulunmayan Bafetimbi Gomis de kafilede yer alırken, amcasını kaybeden Serdar Aziz'e bir günlük izin verildiği duyuruldu.

Kafilede şu isimler bulunuyor:

"Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Bafetimbi Gomis, Berk Balaban, Boran Güngör, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ozan Kabak, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo."

Yarın TSİ 22.00'de Rades Olimpiyat Stadı'nda Club Africain ile karşılaşacak Galatasaray, ardından Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda AEK ile özel maçta karşılaşacak.