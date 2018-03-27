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Belözoğlu'ndan Ünder ve Çalhanoğlu'na destek

Medipol Başakşehir'de forma giyen Belözoğlu, "Hakan (Çalhanoğlu) güçlü ve oldukça deneyimli. Cengiz (Ünder) ise çok genç. Zirveye çıkabilecek bir yetenek." dedi.

Belözoğlu'ndan Ünder ve Çalhanoğlu'na destek

Medipol Başakşehir'de forma giyen Belözoğlu, "Hakan (Çalhanoğlu) güçlü ve oldukça deneyimli. Cengiz (Ünder) ise çok genç. Zirveye çıkabilecek bir yetenek." dedi.

27 Mart 2018 Salı 14:54
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Belözoğlu'ndan Ünder ve Çalhanoğlu'na destek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu, İtalyan ekibi Roma'da oynayan Cengiz Ünder'in daha iyi yerlere gelebilecek yetenekte bir futbolcu olduğunu bildirdi.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Belözoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da oynayan Cengiz Ünder ile Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu ifadeler kullandı.

İki futbolcunun İtalya kariyerlerini değerlendiren Belözoğlu, "Hakan güçlü ve oldukça deneyimli. Cengiz ise çok genç. Zirveye çıkabilecek bir yetenek. Roma'da bu kolay olmayacaktır, herkesin ona yardım etmesi gerekecek. Umarım onu en kısa zamanda Real Madrid, Barcelona, Manchester City ya da Bayern Münih gibi büyük takımlardan birinde görürüz. Böyle bir atlayışı yapmak için çok daha hevesli olmalı." yorumunu yaptı.

Kendisinin Türk gençleri için ne ifade ettiğinin sorulması üzerine Belözoğlu, "Türkiye'nin yeni yeteneklere ihtiyacı var ve bizim gibi deneyimli oyuncuların ne zaman çekileceğini bilmesi gerekir. Gençlere alan açmalıyız, gelecek onların ayağında." yanıtını verdi.

"Bir yıl daha oynayıp sonra bırakmayı düşünüyorum"

Medipol Başakşehir'in İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Leicester City ile karşılaştırıldığının anımsatılması üzerine Belözoğlu, "Biz de onlar gibi harika bir aileyiz. Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe'nin hissettiği baskıyı hissetmiyoruz. Bu da bize uzun vadede yardımcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolu bırakmanın kendisini korkutup korkutmadığının sorulması üzerine Belözoğlu, "Hiç korkutmuyor. Şu an fiziksel ve psikolojik olarak çok iyi durumdayım ama fazla da uzatmak istemiyorum. Bir yıl daha oynayıp sonra bırakmayı düşünüyorum." şeklinde görüş bildirdi.

"Inter her zaman kalbimde olacak"

Futbolu bıraktıktan sonra Inter'de Gabriele Oriali'nin yaptığına benzer bir yol izlemek istediğini belirten Belözoğlu, yeni yetenekler keşfetmek ve oyuncularla başkan arasında bir köprü görevi görmeyi planladığını kaydetti.

Belözoğlu, bir dönem formasını giydiği Inter'de geçirdiği zamana ilişkin soruya ise, "Inter, hep kalbimdeydi ve her zaman da öyle kalacak." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirEmre Belözoğlu
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