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Belözoğlu: ''Çok başarılı olacağız''

A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu, milli takımın çok başarılı olacağına inandığını söyledi.

Belözoğlu: ''Çok başarılı olacağız''

A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu, milli takımın çok başarılı olacağına inandığını söyledi.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 16:53
473 Okunma
Belözoğlu: ''Çok başarılı olacağız''

İSTANBUL

Çok olumlu ortamda çalıştıklarını vurgulayan Emre, ''Abdullah Avcı ve ekibi ile tüm takım çok kısa sürede birliktelik sağladı. Genç ve tecrübeli bir ekibin uyum sürecini yaşıyoruz. Ben hangi kategoride olursa olsun mücadele için yüreğini sahaya süren bir futbolcuyum. Tabii ki hatalarım da var sevaplarım da'' dedi.
Emre, milli takımlar da dahil hangi formayı giyerse giysin, hakkını vermek istediğini ifade ederek, ''Bu yeni oluşan bir takım, onun için tüm futbolseverlerin biraz sabırlı olmasını rica ediyorum. Bu milli takım daha çok başarıları omuzlayacak. Bu ekibin bir parçası olduğum için mutluyum'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 08:54
Anahtar Kelimeler:
MadridEmre Belözoğlu
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