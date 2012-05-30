Belözoğlu: ''Çok başarılı olacağız''

İSTANBUL

Çok olumlu ortamda çalıştıklarını vurgulayan Emre, ''Abdullah Avcı ve ekibi ile tüm takım çok kısa sürede birliktelik sağladı. Genç ve tecrübeli bir ekibin uyum sürecini yaşıyoruz. Ben hangi kategoride olursa olsun mücadele için yüreğini sahaya süren bir futbolcuyum. Tabii ki hatalarım da var sevaplarım da'' dedi.

Emre, milli takımlar da dahil hangi formayı giyerse giysin, hakkını vermek istediğini ifade ederek, ''Bu yeni oluşan bir takım, onun için tüm futbolseverlerin biraz sabırlı olmasını rica ediyorum. Bu milli takım daha çok başarıları omuzlayacak. Bu ekibin bir parçası olduğum için mutluyum'' diye konuştu.