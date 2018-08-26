Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689
Ayşegül Coşkun'la Limanlarımıza Çekiliyoruz 
Ayşegül Coşkun'la Limanlarımıza Çekiliyoruz 
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça...
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Diego Reyes, İstanbul'da
Diego Reyes, İstanbul'da

Belçika'da zirve Vettel'in

Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Ferrari pilotu Sebastian Vettel kazandı.

Belçika'da zirve Vettel'in

Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Ferrari pilotu Sebastian Vettel kazandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 18:48
0 Okunma
Belçika'da zirve Vettel'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinde Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 13. mücadelesi, Belçika'nın Spa-Francorchamps kentiyle aynı adı taşıyan 7 bin 4 metrelik pistte, 44 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa ikinci sırada başlayan Vettel, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek sezonun beşinci, kariyerinin 52. şampiyonluğunu yaşadı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın ikinci tamamladığı yarışı, Red Bull-TAG Heuer takımından Hollandalı Max Verstappen 3. sırada bitirdi.

Bu sonuçla puanını 214'e çıkaran Vettel, şampiyona lideri Hamilton ile arasındaki farkı 17'ye düşürdü. İki sürücüyü, 146 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen ve 144 puanla Mercedes'ten Valtteri Bottas izledi.

Sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si, 2 Eylül'de yapılacak. 

İlk 10

Belçika Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

4. Valtteri Bottas (Mercedes)

5. Sergio Perez (Racing Point Force India)

6. Esteban Ocon (Racing Point Force India)

7. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

8. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

9. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

10. Marcus Ericsson (Sauber)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 231 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 214

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 146

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 144

5. Max Verstappen (Hollanda): 120

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 375 puan

2. Ferrari: 360

3. Red Bull: 238

4. Renault: 82

5. Haas: 76

AA

Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya ŞampiyonasıBelçika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Rahat kazanmamız gereken maçtı"
"Rahat kazanmamız gereken maçtı"
Gomis'e coşkulu uğurlama
Gomis'e coşkulu uğurlama
Kırgızistan 3. Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacak
Kırgızistan 3. Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacak
Diego Reyes resmen Fenerbahçe'de
Diego Reyes resmen Fenerbahçe'de
Milli tekvandocu 2020 Tokyo Olimpiyatları için kolları sıvadı
Milli tekvandocu 2020 Tokyo Olimpiyatları için kolları sıvadı
Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı
Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı
Milli atıcı zirveyi bırakmak istemiyor
Milli atıcı zirveyi bırakmak istemiyor
Beşiktaş 3'te 3 peşinde
Beşiktaş 3'te 3 peşinde
Coman'ın sakatlığı ciddi
Coman'ın sakatlığı ciddi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ