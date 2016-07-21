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Bayern Münih'te Erdal Öztürk göz doldurdu

Bayern Münih’in Manchester City'yi 1-0 yendiği maçta takımının golünü atan Erdal Öztürk, performansıyla dikkati çekti.

Bayern Münih'te Erdal Öztürk göz doldurdu

Bayern Münih’in Manchester City'yi 1-0 yendiği maçta takımının golünü atan Erdal Öztürk, performansıyla dikkati çekti.

21 Temmuz 2016 Perşembe 17:05
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Bayern Münih'te Erdal Öztürk göz doldurdu

BERLİN

Almanya'nın Bayern Münih takımında, İngiliz ekibi Manchester City'yi 1-0 yendikleri hazırlık maçında galibiyet golünü atan Almanya doğumlu Türk oyuncu Erdal Öztürk, sergilediği performansla göz doldurdu.

Bayern Münih'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin birçok genç oyuncuyu oynattığı maçta, kendisine verilen şansı iyi kullanan 20 yaşındaki Erdal Öztürk, attığı gol, ortaya koyduğu performans ve öz güveniyle futbolseverlerin dikkatini çekti.

Hertha Berlin'in altyapısında yetişen orta saha oyuncusu Erdal Öztürk, 2011'de Hoffenheim'ın kadrosuna dahil oldu. Hoffenheim'ın 17 ve 19 yaş altı takımlarında top koşturduktan sonra 2015-2016 sezonunda mavi-beyazlı ekibin ikinci takımına yükselen Erdal, geçen sezon 12 maçta forma giydi.

Erdal Öztürk, yeni sezon öncesi Hoffenheim'dan Bayern Münih’in ikinci takımına transfer oldu. Erdal Öztürk, Almanya'nın 15 ve 16 yaş altı, Türkiye'nin ise 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında oynama fırsatı buldu.

Genç oyuncu daha sonra yeniden Almanya Milli Takımı'na döndü ve burada 19 yaş altı takımında forma giydi.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2016 17:06
Anahtar Kelimeler:
Bayern MünihErdal Öztürkönce Vatan
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