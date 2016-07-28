Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bayern Münih'i penaltılarla yıktı

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2016 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maç yapıldı.

Bayern Münih'i penaltılarla yıktı

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2016 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maç yapıldı.

28 Temmuz 2016 Perşembe 10:21
666 Okunma
Bayern Münih'i penaltılarla yıktı

 ABD'nin Columbus şehrindeki Ohio Stadı'nda oynanan günün ilk maçında, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İspanya'nın Real Madrid takımı karşılaştı.

PSG'nin 3-1 galip ayrıldığı maçın golleri, ilk yarıda geldi. Teknik direktör Unai Emery yönetiminde üçüncü hazırlık maçından da galip ayrılan Fransız ekipte, 2. dakikada Jonathan Ikone, 35 ve 40. dakikalarda Thomas Meunier, rakip fileleri havalandıran isimler oldu. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Karim Benzema gibi önemli futbolcuların yer almadığı, yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Real Madrid'in tek golünü, 44. dakikada Marcelo penaltıdan kaydetti.

Milan, Bayern Münih'i penaltılarla geçti

Kupada günün ikinci maçında İtalya ekibi Milan, normal süresi 3-3 biten mücadelede Almanya'nın Bayern Münih takımına penaltılarda 5-3 üstünlük sağladı.

ABD'nin Chicago kentinde bulunan Solder Field'da oynanan mücadelenin gollerini, Bayern Münih'te 29 ve penaltıdan 90. dakikada Franck Ribery, 38. dakikada David Alaba, Milan'da ise 23. dakikada M'Baye Niang, 49. dakikada Andrea Bertolacci, 61. dakikada Juraj Kucka attı. Karşılaşmanın 90 dakikası 3-3 beraberlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Milan penaltılarda, Keisuke Honda, Alessandro Matri, Juraj Kucka, Alessio Romagnoli ve Giacomo Bonaventura ile 5 atışı da gole çevirdi. Philipp Lahm, David Alaba ve Juan Bernat'ın penaltı vuruşlarını gole çevirdiği Bayern Münih'te Rafinha atıştan faydalanamadı.

Chelsea, Liverpool'u tek golle mağlup etti

İki İngiliz kulübün, ABD'nin Pasadena şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda karşılaştığı maçta Chelsea, Liverpool'u 1-0'lık skorla geçti.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Cesc Fabregas'ın kırmızı kartla oyun dışı kaldığı Chelsea'de galibiyeti getiren golü, 10. dakikada Gary Cahill attı.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 10:23
Anahtar Kelimeler:
ABDColumbusFransaParisParis Saint-GermainPSGReal MadridCristiano RonaldoGareth BaleKarim BenzemaBayern MünihKeisuke HondaAlessandro MatriJuraj KuckaAlessio Romagnoli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ