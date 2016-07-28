Bayern Münih'i penaltılarla yıktı

ABD'nin Columbus şehrindeki Ohio Stadı'nda oynanan günün ilk maçında, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İspanya'nın Real Madrid takımı karşılaştı.

PSG'nin 3-1 galip ayrıldığı maçın golleri, ilk yarıda geldi. Teknik direktör Unai Emery yönetiminde üçüncü hazırlık maçından da galip ayrılan Fransız ekipte, 2. dakikada Jonathan Ikone, 35 ve 40. dakikalarda Thomas Meunier, rakip fileleri havalandıran isimler oldu. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Karim Benzema gibi önemli futbolcuların yer almadığı, yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Real Madrid'in tek golünü, 44. dakikada Marcelo penaltıdan kaydetti.

Milan, Bayern Münih'i penaltılarla geçti

Kupada günün ikinci maçında İtalya ekibi Milan, normal süresi 3-3 biten mücadelede Almanya'nın Bayern Münih takımına penaltılarda 5-3 üstünlük sağladı.

ABD'nin Chicago kentinde bulunan Solder Field'da oynanan mücadelenin gollerini, Bayern Münih'te 29 ve penaltıdan 90. dakikada Franck Ribery, 38. dakikada David Alaba, Milan'da ise 23. dakikada M'Baye Niang, 49. dakikada Andrea Bertolacci, 61. dakikada Juraj Kucka attı. Karşılaşmanın 90 dakikası 3-3 beraberlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Milan penaltılarda, Keisuke Honda, Alessandro Matri, Juraj Kucka, Alessio Romagnoli ve Giacomo Bonaventura ile 5 atışı da gole çevirdi. Philipp Lahm, David Alaba ve Juan Bernat'ın penaltı vuruşlarını gole çevirdiği Bayern Münih'te Rafinha atıştan faydalanamadı.

Chelsea, Liverpool'u tek golle mağlup etti

İki İngiliz kulübün, ABD'nin Pasadena şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda karşılaştığı maçta Chelsea, Liverpool'u 1-0'lık skorla geçti.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Cesc Fabregas'ın kırmızı kartla oyun dışı kaldığı Chelsea'de galibiyeti getiren golü, 10. dakikada Gary Cahill attı.