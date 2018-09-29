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Bayern Münih ilk kez kaybetti

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'e 2-0 yenildi.

Bayern Münih ilk kez kaybetti

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'e 2-0 yenildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:03
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Bayern Münih ilk kez kaybetti

ANKARA 

Ligde ilk puan kaybını geçen hafta Augsburg karşısında aldığı beraberlikle yaşayan Bayern Münih, Olimpiyat Stadı'nda Hertha Berlin'in konuğu oldu.

Hertha Berlin'e 23. dakikada penaltıdan Vedad Ibisevic ve 44. dakikada Ondrej Duda'nın gollerine engel olamayarak 2-0 kaybeden Bayern Münih, sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonuçla Bayern Münih, 13 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, aynı puana sahip Hertha Berlin ise averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi. 

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Anahtar Kelimeler:
Bayern MünihFutbol
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