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Bayern Münih'e kötü haber

Alman temsilcisinde forma giyen kaleci Neuer, sakatlığı nedeniyle Augsburg ve Hoffenheim karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Bayern Münih'e kötü haber

Alman temsilcisinde forma giyen kaleci Neuer, sakatlığı nedeniyle Augsburg ve Hoffenheim karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

30 Mart 2017 Perşembe 13:35
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Bayern Münih'e kötü haber

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Alman milli kaleci Manuel Neuer, sakatlığı nedeniyle iki maçta görev alamayacak.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, antrenmanda sol ayağından sakatlanan Neuer'e sağlık ekibi tarafından müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, tedavisine devam edilen 31 yaşındaki kalecinin Bayern Münih'in ligde cumartesi günü Augsburg ve salı günü Hoffenheim ile yapacağı karşılaşmalarda forma giyemeyeceği kaydedildi.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maça çıkan Alman file bekçisi, kalesinde 19 gol gördü.

Anahtar Kelimeler:
BundesligaManuel NeuerAlmanya 1. Futbol Ligi
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