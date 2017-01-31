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Basketbolda Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Basketbolda 15-19 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek İntegral Forex Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı.

Basketbolda Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Basketbolda 15-19 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek İntegral Forex Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı.

31 Ocak 2017 Salı 13:23
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Basketbolda Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

İntegral Forex Türkiye Kupası için gerçekleştirilen kura çekiminde Anadolu Efes ile FenerbahçeGalatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan ile Banvit ve Yeşilgiresun Belediyespor ile Pınar Karşıyaka eşleşti.

Kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF'nin yönetim kurulu üyeleri ile Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ilk 15 haftayı ilk 8'de bitirerek Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan takımların temsilcileri katıldı.

850 bin lira ödül dağıtılacak

Düzenlenen törende açıklamada bulunan Ömer Onan, Türkiye Kupası'nda bu sezon 850 bin lira ödül dağıtılacağını belirterek, "Geçen sezon 400 bin lira ödül dağıtılmıştı. Bu sezon, 650 bin lira ödül dağıtalım istedik. Bunu başkanımıza sunduğumuzda kendisi bir jest daha yaptı ve rakamı 850 bin liraya yükseltti. Katılan 8 takımımız, maçlar oynanmadan ellişer bin lira alacak. Yarı finale çıkan 4 takım ellişer, final oynayan iki takım yetmiş beşer bin lira alacak. Şampiyon takımımız da ekstra 100 bin lira ödülün sahibi olacak. Maçların heyecanlı geçmesini istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, Ömer Onan ve kupanın isim sponsoru Ulukartal Holding'in yönetim kurulu başkanı Cenk Ulukartal, sponsorluk sözleşmesini imzaladı.

Türkoğlu: Çok çekişmeli geçecek

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kura çekimi sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan Türkoğlu, "Çeyrek finalden başlayan çok çekişmeli bir Türkiye Kupası izleyeceğiz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah keyifli ve heyecanlı bir Türkiye Kupası olur." dedi.

Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlara başarı dileyen Kurtoğlu, şöyle konuştu:

"Bizi Avrupa'da temsil eden çok başarılı takımlarımız var. Geçirdikleri yarı sezondaki performanslarıyla burada bulunmayı hak ediyorlar. Hepsine sağlıklı, kazasız ve belasız bir turnuva diliyorum. Değerli kulüplerimiz, Türkiye ve Avrupa'daki yoğun tempoda Türkiye Kupası'na da zaman ayırıyorlar. Bundan dolayı bizim için çok değerli."

AA

Anahtar Kelimeler:
İntegral Forex Türkiye KupasıTbfAnadolu EfesFenerbahçeGalatasarayBeşiktaşHidayet Türkoğlu
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